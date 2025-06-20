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Андрей Матюха и Favbet Foundation инициировали мастер-класс для подростков в сфере IT

Украина, Пятница 20 июня 2025 18:02
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Андрей Матюха и Favbet Foundation инициировали мастер-класс для подростков в сфере IT Фото: Андрей Матюха и Favbet Foundation провели мастер-класс "Билет в IT" для подростков (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Андрей Матюха и Favbet Foundation продолжают развивать образовательные инициативы для подростков в рамках благотворительной программы IT Kids. В Киеве состоялся профориентационный мастер-класс "Билет в IT".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Во время мастер-класса участники ознакомились с актуальными специальностями цифровой индустрии и получили базовые практические навыки.

В частности, подростки изучали 12 направлений: программирование, веб- и графический дизайн, UI/UX, видеомонтаж, маркетинг, тестирование, робототехнику, бизнес-аналитику, кибербезопасность, Data Science и продакт-менеджмент. Каждый участник работал в мини-группах, что позволило получить первый опыт в конкретной роли: разработчика, дизайнера, маркетолога или аналитика.

Как Андрей Матюха через Favbet Foundation поддерживает подготовку молодежи к IT-профессиям

Кроме работы с менторами, часть мастер-класса вели ученики GoFriends IT Academy, которые делились собственным опытом старта в цифровой сфере. Формат встречи был ориентирован на практику и реальные кейсы.

Благодаря поддержке, которую оказывает Favbet Foundation, все участники получили доступ к бесплатному обучению в GoFriends IT Academy и смогли присоединиться к летнему IT-лагерю, чтобы продолжить практическое развитие.

Favbet Foundation акцентирует внимание на создании среды, в которой молодежь не только знакомится с новыми профессиями, но и осознает достижимость этих возможностей уже сегодня.

"Для нас важно создавать пространство, где дети могут не только узнавать о новых профессиях, но и почувствовать, что эти возможности достижимы уже сейчас", - отмечает Андрей Матюха.

Как отмечают в фонде, цель инициатив - формировать фундамент для дальнейшего профессионального роста подростков.

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