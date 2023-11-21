Андрей Демченко: Число попыток незаконного пересечения границы меньше, чем в прошлом году

Украинцы продолжают активно ездить за границу – кто с целью эвакуации, кто по делам. Многих людей волнует вопрос очередей, правил выезда и необходимых документов, что активно обсуждается в соцсетях.

Какая ситуация на границе Украины, можно ли еще выезжать по внутренним паспортам и когда мужчинам отказывают в выезде, РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

– Влияют ли протесты перед польскими пунктами пропуска на проезд легковых автомобилей и автобусов с пассажирами?

– Участники этой акции, которая проходит на территории Польши в трех направлениях, еще до ее начала отмечали, что не будут блокировать движение для автобусов и легкового транспорта – их действия нацелены исключительно на грузовые перевозки. С 6 ноября, когда это началось, отмечается, что интенсивность движения автобусов и автомобилей происходит как на выезд из Польши, так и на въезд. Очереди со стороны Украины не выросли.

– Какой сейчас поток пассажиров на границе и когда ожидается увеличение очередей?

– Сейчас в среднем за сутки границу пересекают 75 тысяч человек в обеих направлениях – на выезд из Украины и на въезд. 85% составляют граждане Украины. В выходные среднесуточное пересечение иногда может достигать и 90 тысяч, но эти показатели значительно меньше, чем в летний период. С тех пор мы отмечаем постепенное снижение пассажиропотока, который летом держался в будни на уровне 90 тысяч человек, в выходные мог достигать и 120 тысяч.

Но традиционно каждый год, как в летний период, так и в зимний период (новогодне-рождественский) пассажиропоток растет. Это связано с тем, что люди или хотят, или нуждаются в пересечении границы. Тогда увеличивается и количество очередей – потому что люди едут в том числе и своим транспортом.

Весь период военного положения более 50% общего пассажиропотока приходится на границу с Польшей. На участках с другими странами загруженность значительно меньше. Мы публикуем информацию о загруженности пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, чтобы люди могли выбрать для себя менее загруженные пункты.

Фото: Пункт пропуска "Шегини" на границе Украины (gettyimages.com)

На новогодне-рождественский период мы прогнозируем увеличение пассажиропотока. Определенного пика, как и в летний период, количество пересечений границы может достичь, но это не будет столь длительно, как летом.

– Изменились ли условия выезда за границу людей из Украины по внутренним паспортам? Можно ли ехать за границу детям со свидетельством о рождении?

– Следует учитывать, что пересечение границы происходит как с украинской стороны, так и через границу сопредельных стран, с которыми граничит Украина. В первые месяцы сопредельные страны активно шли на то, чтобы люди могли пересекать границу, в том числе и по внутренним паспортам. Но есть соглашения, определяющие перечень документов, которые дают основания для пересечения границы. В первую очередь речь идет о загранпаспорте. Поэтому сейчас фактически сопредельные страны вернулись к тому, что люди должны иметь загранпаспорт для пересечения границы. Но если человек пересекает границу как беженец – следуя в первую очередь из районов, где ведутся боевые действия – и у него есть объективные основания, что не удается восстановить быстро или сделать загранпаспорт, то в исключительных случаях сопредельная сторона может пропустить граждан Украины по внутренним паспортам.

Мы также изучаем обстоятельства выезда, можем контактировать с пограничниками сопредельной страны для того, чтобы понять, пропустят ли они человека при таких обстоятельствах по внутреннему паспорту.

Фото: Проверка документов на границе с Молдовой (facebook.com/DPSUkraine)

По свидетельству о рождении дети граждане Украины могут ехать за границу – это прописано в правилах пересечения границы. Такая норма была согласована в том числе и с пограничниками сопредельных стран.

– Могут ли вернуться в Украину без загранпаспортов люди, выехавшие с оккупированных территорий через РФ и Европу?

– По украинскому законодательству ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться домой при любых обстоятельствах. Если в украинскую границу прибывает человек и заявляет, что он гражданин Украины, но не имеет документов, определяющих право на пересечение границы, то все равно он будет пропущен. Даже если у человека нет документов, будет проведена идентификация личности. Если подтвердится, что это гражданин Украины, то он будет пропущен на территорию Украины.

Но для движения через границу человек сначала пересекает сопредельные страны – это нужно учитывать. Если люди находятся за границей, в дипломатических представительствах есть возможность восстановить свои документы или даже получить свидетельство на возвращение. Это нужно для того, чтобы в первую очередь придерживаться законодательства тех стран, в которых они находятся.

– Как изменилось за последние месяцы количество мужчин призывного возраста, пытающихся незаконно попасть за границу? Какие схемы не работают и удивляют пограничников?

– Мы не отмечаем, что количество попыток незаконного пересечения границы значительно увеличивается или резко уменьшается. Если анализировать задержание нарушителей в сутки, за последний период это около 25 человек, а до этого было 30. Эта статистика касается как незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска, так и в пунктах пропуска.

В пунктах пропуска лица используют или подделки документов, или пытаются подкупить инспекторов Государственной пограничной службы, или прячутся в конструктивных особенностях транспортных средств.

Фото: Обзор автомобиля на границе (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Но в этом году количество попыток незаконного пересечения границы меньше, чем в прошлом. За 10 месяцев этого года было задержано на зеленом участке границы или при других попытках незаконно пересечь границу около 7000 человек, а с 24 февраля 2022 года – всего 16500.

Большинство попыток уже сейчас хорошо известны, но вначале пограничников удивляло переодевание в женскую одежду. Также – когда предоставляли документы о смерти своих жен, потому что отцу-одиночке можно пересекать границу. Но за последний период увеличилось количество попыток прятаться в транспортных средствах. При том, что находят очень тесные щели. Один из случаев был, когда на Закарпатье иностранка следовала за пределы Украины на авто, но в багажном отделении в месте, где должно было храниться запасное колесо, "хранился" мужчина. Он даже был без верхней одежды, только в нижнем белье – возможно, настолько тесное было помещение, что ему необходимо было раздеться. При этом женщина устроила скандал и пыталась скрыться из пункта пропуска. Но в дальнейшем ее задержали. В такой ситуации мужчине предусмотрена административная ответственность, а женщине – уголовная за незаконную переправку лиц через границу.

Был также случай, когда мужчина на контроль предоставил документы, якобы подтверждающие, что он непригоден к военной службе и исключен из воинской обязанности. Пограничники установили, что эти документы поддельные. Женщина, назвавшаяся его женой, предложила 6 тысяч долларов взятки. В этом случае уголовную ответственность понесет и мужчина – за использование поддельных документов, и женщина – за подкуп инспекторов Государственной пограничной службы.

Фото: Проверка транспортных средств (facebook.com/zahidnuy.kordon)

В пунктах пропуска есть технические средства и для осмотра транспортных средств, в том числе для проверки пустот, и технические устройства для проверки документов на признаки подделки.

– Как можете предостеречь уклонистов, которые отправляются в горы, чтобы пересечь границу?

– Организаторы берут постоянно средства с тех, кому они способствуют в незаконном пересечении – могут довозить людей до приграничья, проводить до границы и затем указывать направление: "Идите, там вас ждет то, чего вы ожидаете". Но, как видим, 16 500 человек задержаны. И каждый потом рассказывает, что они за такие свои "путешествия" платили достаточно большие средства организаторам. Конечно, это и угроза жизни нарушителей, если они следуют через горную местность, в том числе пытаясь преодолеть горные реки, по которым проходит линия границы.

Из последних случаев – организаторы оснастили нарушителей надувными небольшими матрацами в виде пончиков для того, чтобы они преодолели реку Тиса. Но мы всегда призывали нарушителей не пытаться пренебрегать своей жизнью в первую очередь и не пытаться незаконно пересечь границу. Потому что с начала войны зафиксировано минимум 25 летальных случаев, когда люди теряли жизнь, идя на такие нарушения.

– С какими документами выпускают за границу военнослужащих в отпуске?

– Это должно быть удостоверение военнослужащего – документ, удостоверяющий, что он проходит военную службу, и отпускной билет, где указано место пребывания за пределами Украины. То есть военнослужащий, когда обращается за предоставлением ему отпуска, должен также указать о его проведении за пределами Украины. Если его военное руководство предоставляет ему такую возможность, это прописывается в военном билете, и тогда инспекторы Государственной пограничной службы проверяют, действительно ли лицо является военнослужащим и предоставлена ли ему его непосредственным руководством возможность находиться во время отпуска за пределами Украины. И по этим документам пропускают.

– Какая ситуация с невозвратом мужчин призывного возраста в Украину, выезжавших через систему "Шлях"?

– Такая статистика не ведется, но если пограничники фиксируют превышение срока пребывания выезжавших по системе "Шлях" – это касается и водителей, и тех лиц, которые перевозят гуманитарную помощь – мы информируем о них государственные органы, отвечающие за эти направления и за попадание людей в базу этой информационной системы. Для того чтобы они потом принимали соответствующие решения относительно тех, кто вносил таких лиц в систему и разбирались, почему те превысили свой срок пребывания за пределами Украины.

Фото: Пропуск мужчины на границе Украины (gettyimages.com)

– Как часто пограничники отказывают мужчинам в выезде, даже если у них есть основания выехать за границу?

– За 10 месяцев в пересечении границы было отказано 43 тысячам граждан Украины, которые следовали на выезд из Украины. Подавляющее количество из них – это мужчины, потому что именно им ограничен выезд с территории Украины. Остальные могут получить отказ, если имеют запрет на выезд из Украины (это касается и мужчин, и женщин) из-за судебных решений, поручения компетентных государственных органов, которые направляются Государственной пограничной службе, если у кого-то нет надлежащих документов на пересечение границы. Но этот процент очень невелик – основную часть составляют граждане Украины мужского пола, прибывающие к границе.

Они могут иметь на руках какие-то документы, которые, как они считают, дают им право на пересечение границы, но на самом деле это не так. Мы руководствуемся правилами, установленными постановлением правительства №57 о пересечении границы гражданами Украины. Если кто-то не подпадает под эти условия и под эти категории пропуска, они соответственно получают отказ в пересечении границы.

В том числе могут прибывать лица, которые предоставляют документы о том, что они учатся в разных заведениях за границей. И они считают, что имеют право на пересечение границы. Но правилами определено, что категория студентов не подпадает под пропуск через границу.

– Какая сейчас ситуация с контрабандой – изменились ли объемы незаконной перевозки товаров?

– Наши подразделения за 10 месяцев этого года задержали товаров на сумму 327 млн гривен в обоих направлениях. Это некоторое уменьшение по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В первые два месяца 2022 года был другой пассажиро-транспортный поток. За 10 месяцев 2022 года было задержано товаров на 485 млн гривен.

В первые месяцы с начала действия военного положения случаев перемещение табачных изделий через границу практически не фиксировалось. Мы понимали, что эти преступные группы переквалифицировались на незаконную переправку людей через границу. Через 3-4 месяца мы начали фиксировать появление попыток перемещения табачных изделий и сейчас они продолжаются. За 10 месяцев 2023 года было 255 случаев таких попыток – чуть больше 1 млн пачек сигарет. В прошлом году за 10 месяцев 2022 года было 253 случая попыток незаконного перемещения сигарет – 870 тысяч пачек.

Попытки перемещения оружия также есть как на выезд из Украины, так и на въезд. Но это больше электрошоковое оружие, пневматическое, которое составляет основную часть из того, что выявлялось, и холодное, но не огнестрельное. По сравнению с 2022 годом есть определенное увеличение количества таких попыток.

– Ездят ли белорусы в Украину и как их проверяют?

– Граница с Беларусью и Россией закрыта, приднестровский участок – тоже. У нас осуществляется пограничный контроль на границе с Молдовой и странами Европейского Союза. Въезд в Украину иностранцев четко регламентирован законодательством, это касается и граждан Белоруссии. Если кто-то не отвечает условиям въезда, не может четко аргументировать свою цель поездки в Украину или нет соответствующих паспортных документов, то может получить отказ во въезде.

Надо понимать, что Беларусь, к сожалению, поддерживает Россию в войне, поэтому в отношении граждан Республики Беларусь проводятся все необходимые меры контроля, предварительных проверок информации о тех лицах, которые могут представлять угрозу.

Статистики, сколько граждан Беларуси приехали в Украину в этом году, нет. Некоторые граждане Беларуси могут иметь вид на временное или постоянное проживание в Украине. Это не дает, конечно, оснований беспрепятственно пересечь границу, но это также учитывается при мерах пограничного контроля. Белорусам виза в Украину не требуется.