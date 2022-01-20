Три миллиона в год. Названа сумма, при которой Шевченко согласится возглавить сборную Польши

Бывший главный тренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши. Но начнет переговоры украинский тренер, только если ему предложат 3 млн евро в год.

Источник издания в окружении Шевченко сообщает, что украинский тренер готов начать переговоры с Федерацией футбола Польши, если ему предложат заработную плату в 3 миллиона евро в год.

При этом, издание отмечает, что на такую зарплату в Польше не пойдут. Бывший тренер сборной Польши Паулу Соуза получал рекордную зарплату в сборной - его оклад составлял 850 тысяч евро в год. При этом, источник из окружения Шевченко утверждает, что и на зарплату в миллион евро он не пойдет.