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Три мільйони на рік. Названо суму, за якої Шевченко погодиться очолити збірну Польщі

Автор: РБК-Україна

Колишній головний тренер італійської "Дженоа" Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі. Але почне переговори український тренер, тільки якщо йому запропонують 3 млн євро на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на польський ресурс sport.pl.

Джерело видання в оточенні Шевченка повідомляє, що український тренер готовий почати переговори з Федерацією футболу Польщі, якщо йому запропонують заробітну плату в 3 мільйони євро на рік.

При цьому, видання зазначає, що на таку зарплату в Польщі не підуть. Колишній тренер збірної Польщі Паулу Соуза отримував рекордну зарплату в збірній - його оклад становив 850 тисяч євро на рік. При цьому, джерело з оточення Шевченка стверджує, що і на зарплату в мільйон євро він не піде.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що Шевченко може стати тренером збірної Польщі.

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Андрій ШевченкоФутбол