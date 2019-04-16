Андрей Фаворов: За газ можно расплачиваться либо деньгами, либо независимостью страны

- "Нафтогаз" направил в марте премьеру письмо с предложением отменить режим спецобязательств (ПСО) и снизить цену на газ для населения. В ответ правительство отреагировало принятием постановления №293, которым не отменило ПСО, но снизило цену газа. НАК уже уведомил Кабмин, что не сможет его выполнить и будет опираться в своей деятельности на постановление №867, которым были возложены на компанию спецобязательства, и подал проект финплана на этот год с соответствующими расчетами. Что происходит с ценой газа на рынке, и какой она будет теперь для украинских потребителей?

- Действующее правительственное постановление №867 от 19 октября прошлого года, которым на НАК "Нафтогаз" возложены спецобязательства, определяет, что с 1 мая цена на газ должна быть повышена до 7,2 тысяч гривен за тысячу кубометров (без НДС и затрат на транспортировку, - ред.). Также этот документ предусматривает привязку цен для бытовых потребителей к ценам для коммерческих клиентов с 1 января 2020 года и полную отмену режима ПСО с 1 мая 2020 года. Это, напомню, один из пунктов договоренностей нашей страны с Международным валютным фондом.

Но в марте произошло уникальное событие: мы увидели, что цена газа на внешнем рынке падает, и к концу первого квартала стоимость его закупки оказалась ниже текущего уровня цены ПСО. Поэтому наша реакция с коммерческой точки зрения была правильной: предложили правительству досрочно прекратить действие ПСО. Ведь, согласно постановлению №867, мы не можем предлагать газ по цене ни выше, ни ниже установленной правительством в ПСО.

- Для своих прямых клиентов цену вы все же немного снизили.

- Совершенно верно. Режим ПСО дает нам возможность понизить цену только для клиентов нашей газопоставляющей компании и только на размер ее маржи – около двух процентов (с 8,55 до 8,38 гривен за кубометр, - ред.). Цена газа, который продает Нафтогаз, при этом остается одинаковой для всех розничных поставщиков. Большинство бытовых потребителей газа все еще покупают газ через частные газсбыты, которые, по сути, перепродают им наш газ. Безусловно, "Нафтогаз" заинтересован в привлечении новых абонентов, а самый простой способ их заинтересовать – понизить цену на газ.

- Владимир Гройсман, публично отвечая на предложение госкомпании, заявил, что видит в нем "ловушку", опасаясь, что отменив ПСО сейчас, цена на рынке может снова возрасти и украинский потребитель не выдержит этой нагрузки. Какие прогнозы по цене газа на весенне-летний период? Насколько бы могла бы снизиться цена, если бы ПСО было отменено?

- В любой момент на рынке цена может измениться – вырасти или снизиться. Приведу простой пример. Атомная электростанция во Франции выходит в незапланированный ремонт, включаются газовые блоки, цена на газ взлетает по всей Европе. Станция выходит из ремонта – цена падает. Нормальные условия работы рынка, основанные на балансе спроса и предложения. Украина по ценообразованию привязана к европейскому рынку. Мы это видим каждый день, поскольку закупаем газ для обеспечения наших потребителей и выполнения наших обязательств.

С другой стороны, рынок может предложить потребителям также стабильность и предсказуемость. Понимая, что не всем потребителям комфортно зависеть от перепадов цен, западные газовые компании предлагают разные варианты поставки – с фиксацией цены на год, с предоплатой, с равномерным расчетом в течение года и т.д. Отмена режима ПСО давала бы возможность любому другому участнику рынка выходить на этот рынок. Бытовые потребители могли бы покупать газ как у "Нафтогаза", так и у любой другой газопоставляющей компании.

Сейчас на рынке несколько тенденций, которые влияют на снижение цены на газ. Во-первых, зима была теплее, чем все ожидали. Трейдеры промахнулись с прогнозами – погода непредсказуема. В результате запасы газа в хранилищах Европы на 50 процентов больше, чем в то же самое время в прошлом году. На сегодня мы видим, что цена на май будет ниже, чем цена ПСО на почти 800-1200 гривен (за тысячу кубометров, - ред). И пока я не вижу причин, почему тренд со снижением цены должен измениться до четвертого квартала этого года.

Но уже в конце года цена газа в Европе будет формироваться в зависимости от того, продолжится или не продолжится транзит российского газа по территории Украины. Поэтому именно сейчас у нас есть возможность закупить весь газ, который будет необходим в конце этого года и первом квартале следующего по нынешней цене – ниже 7 тысяч гривен. Цена на рынке постоянно меняется. За последнюю неделю цена "качалась" в диапазоне 800 гривен – вверх и вниз. И мы предложили правительству воспользоваться рыночной конъюнктурой.

- В последнем письме правительству НАК обосновал, что новое постановление №293 – является юридически никчемным, и компания намерена и дальше руководствоваться 867-м постановлением? Это означает, что уже с 1 мая цена на газ для бытовых потребителей должна составить порядка 9,7-9,8 тысяч гривен за тысячу кубов?

- Да, это так. Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже. В марте мы доказали, что это – факт. Когда рынок является арбитром в вопросе цены, исчезает почва для дискуссий о том, что цена установлена с преимуществом для производителей газа, так и, наоборот, в пользу потребителей газа. Никто не может определить цену на газ так точно и хорошо, как рынок.

- Другими словами, своим письмом компания еще раз пытается пояснить правительству необходимость отмены спецобязательств? Потому что наверняка Кабмин не согласится продавать газ населению по цене почти 10 тысяч гривен.

- Центральное планирование цен – это всегда тупиковый путь.

- Почему компания не может выполнить постановление №293 и что предлагает правительству?

- Во-первых, юридические механизмы Кабмина предусматривают, что правительство может дать нам распоряжение как акционер "Нафтогаза" установить определенную цену на газ. Это стало возможным после того, как Кабмин изменил устав компании. И мы должны будем выполнить указания акционера. Есть второй путь. Он предполагает внесение изменений в 867-е постановление, которые должны быть согласованы со всеми заинтересованными сторонами. Но постановление №293 – это не первый и не второй путь. При действующем режиме ПСО правительство приняло еще одно постановление, и теперь они противоречат друг другу.

- Я правильно понимаю, что после принятия нового постановления компания не понимает, кому она должна поставлять газ, то есть, кто является ее клиентами, и является ли это обязательством?

- Кабмин не согласовывал с нами проект нового постановления. В этом документе указано, что "Нафтогаз" "поставляет газ с учетом условий, определенных Кабмином". О каких условиях идет речь – не понятно. Если это режим ПСО, закрепленный 867-м постановлением, то мы обязаны поставлять газ по четко определенной в нем цене и никак иначе. Или же теперь это не обязательство, а наше право? Но в то же время для нас ПСО никто не отменял, и мы не можем его нарушить.

Кроме того, не весь список потребителей, которым мы должны поставлять газ согласно режиму ПСО, отображен в новом постановлении №293. К примеру, почему-то "потерялись" частные производители тепловой энергии.

Более того, в постановлении №293 ничего не сказано о том, по какой цене посредники должны будут продать полученный у нас газ населению. Там в принципе не говорится, что этот газ посредники должны продать именно бытовым потребителям. Сейчас такие ограничения прописаны в постановлении №867, которым определяется режим ПСО. Но там же есть и четкие указания по цене, и постановление №293 не вносит в него изменения.

Скажу больше: ни один здравомыслящий набсовет не утвердит коммерческую политику компании, которая предлагает в обход постановления №867 поставить газ тем потребителям, которые нам и так должны более 30 миллиардов гривен (речь идет о газсбытах, - ред.). Поэтому в марте мы начали предлагать конечным потребителям заключать договора с нами напрямую.

- Какие юридические инструменты компания может использовать, если, предположим, Кабмин будет настаивать на необходимости выполнения постановления №293 в части цены, и при этом не отменит ПСО, то есть, постановление №867?

- Это вопрос административного регулирования. Кабмин как субъект принятия решений руководствуется своими правами и определил вот такой механизм формирования цены. На данный момент этот механизм ни с юридической, ни с экономической точки зрения не совершенен. Вы спрашиваете о территории, которой нет на карте юридических возможностей. Самый простой путь исправить ситуацию – отменить режим ПСО.

- Если ситуация не изменится, и НАК, как вы говорите, будет вынужден выполнять 867-е постановление, то с 1 мая для своих потребителей по ПСО компания выставляет цену, которая окажется выше рыночной. Вы не опасаетесь еще большего падения платежной дисциплины со стороны облгазов и теплокоммунэнерго, и какие это может иметь финансовые последствия для компании?

- Мы надеемся, что правительство исправит эти несоответствия. Сложно предположить, как будет работать рынок в этих условиях, но для потребителей это однозначно создаст неудобства. Нам повезло, что во втором и третьем кварталах уровень потребления у облгазов и теплокоммунэнерго невысокий. Поэтому проблема существует в юридической и регуляторной плоскостях, но в это время года она имеет незначительный негативный экономический эффект.

Но в перспективе, если ситуация останется неизменной, то получится, что цена повысится с мая для НАК "Нафтогаз", на который возложены спецобязательства, а у остальных будет право работать в рынке. Это создает дискриминационные условия для государственной компании. Ведь наши клиенты при отсутствии у них долгов смогут отказаться от покупки газа у НАКа и покупать топливо у любого другого производителя или поставщика газа по рыночной цене, ниже цены ПСО. В результате такие компании начнут просто забирать наших клиентов или же, продавая по цене ПСО, получать необоснованную нерыночную маржу.

- Компания судится с Кабмином, который пока отказывается выплатить НАКу компенсацию за все время действия ПСО. При этом, по вашим словам, если НАК будет ограничен ценой ПСО, вы рискуете потерять клиентов, которые переориентируются на закупку газа у частных компаний по рыночной цене. Что в этом случае планируете делать с убытками?

- В проекте нашего финансового плана на этот год отражена удручающая картина и негативные последствия для нашего акционера. Для меня очевидно, что в результате максимально пострадает госкомпания "Укргазвыдобування" и наши планы по наращиванию внутренней добычи. Потому что при отсутствии средств мы просто не сможем пробурить новые скважины, построить новые газопроводы для них, интенсифицировать добычу на старых скважинах.

Если мы в этом году планируем добычу на уровне 15,7 миллиардов кубометров, то при отсутствии финансирования этот показатель очень быстро упадет до 14,5 миллиардов кубометров. То есть, у нас будет падение добычи более миллиарда кубометров в год на существующих месторождениях. Это значит, что у нас возникает дополнительный миллиард кубов, который мы будем вынуждены импортировать. И у нас вместо инвестиций, а это – налоги, рабочие места, будут затраты. И вместо того, чтобы делать отчисления в пенсионный фонд украинского бюджета, мы будем поддерживать пенсионный фонд норвежского бюджета.

- Если следовать постановлению № 867, с 1 января 2020 года цена газа для населения должна рассчитываться на основании рыночной. Но спецобязательства с "Нафтогаза" могут быть сняты только с 1 мая следующего года. Поясните, в чем они тогда будут заключаться?

- В любой коммерческой деятельности существует два риска: ценовой и кредитный. То есть, заплатят или нет тебе деньги за товар. Ценовой риск с 1 января должен быть устранен. Стоимость газа для населения будет коррелировать с рыночной ценой. Но до мая у "Нафтогаза" останутся обязательства поставлять газ своим потребителям независимо от того, платят ли они за твой товар или нет. И у компании не будет права от таких потребителей отказаться.

- 1 января также заканчивается действие контракта на транзит российского газа по нашей ГТС. Вполне вероятной может быть ситуация, когда нового контракта не будет. Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что для того, чтобы нивелировать возможные риски со стороны "Газпрома", к отопительному сезону необходимо запасти на 3 миллиарда кубометров больше газа, чем обычно. То есть, к октябрю в "подземках" должно быть около 20 миллиардов кубометров. Где компания планирует брать средства на закупку этого объема, и насколько реально в нынешней ситуации его закачать?

- Технически никаких проблем нет, и это возможно. Мы активно работаем над реализацией этого плана. На сегодня нет конструктивной позиции компании "Газпром" по объему и условиям транзита российского газа после 1 января 2020 года. Контракт не подписан. Если сложится ситуация, при которой транзита не будет, то, закачав дополнительные три миллиарда кубометров, мы сможем поддерживать необходимое давление в системе. Это создает дополнительный резерв мощности для Украины и при определенных негативных сценариях позволит нам безболезненно пройти осенне-зимний период.

В нашем проекте финплана, который подан на рассмотрение правительства, четко описана ситуация с ликвидностью компании НАК "Нафтогаз", исходя из той стратегии, которую поставили перед нами представители нашего акционера (в набсовете, - ред.). Мы также указали необходимость закупить дополнительные объемы газа. Цена на газ будет меняться, но мы оценили эту необходимость в диапазоне от 800 миллионов до 1,5 миллиардов долларов. У нас идет активное обсуждение с правительством, где мы будем брать эти средства. Потому что привлечение любых долговых обязательств компанией требует согласования с акционером. Мы надеемся на конструктивный диалог с Кабмином в поиске ответа на вопрос, где мы можем привлечь эти средства в ближайшей перспективе.

- Давайте поговорим о самом негативном сценарии. 1 января 2020 года. Предположим, у Украины нет нового контракта на транзит российского газа, НАК не привлек средства, и соответственно, не смог запасти необходимые 20 миллиардов кубометров. Что тогда будем делать?

- За газ можно расплачиваться либо деньгами, либо независимостью страны. Если мы входим в первый квартал следующего года без дополнительных кубометров газа в хранилищах, тогда у нас очень слабая переговорная позиция с "Газпромом". И мы тогда серьезно рискуем оказаться в ситуации января 2009 года, когда Россия перекрыла транзит газа в ЕС. Если у нас достаточные запасы газа к началу 2020 года – мы независимая страна, которая живет своей жизнью и обеспечивает стабильное прохождение отопительного сезона.