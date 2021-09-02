Андрей Ермак: Украина не останется без помощи США, если Россия пойдет на эскалацию

Комментируя переговоры Зеленского и Байдена, члены украинской делегации подчеркивают, что отношения США и Украины теперь вышли на новый уровень. Впрочем, как писало РБК-Украина, по двум главным для Киева направлениям: интеграции в НАТО и "Северного потока - 2", американцы в целом остались на прежних позициях. Хотя, как заверил издание Андрей Ермак, в случае какой-либо эскалации со стороны РФ Украина не останется без американской помощи.

– Еще до визита украинская сторона много говорила о том, что мы хотим получить гарантии от американцев. По вопросам безопасности и энергетики. Получила ли Украина эти гарантии?

– Мы услышали полное понимание со стороны наших американских коллег относительно этих гарантий. Американцы достаточно четко заявили о своей позиции по "Северному потоку - 2". И, соответственно, заявили о своей позиции относительно безопасности, в глобальном смысле этого слова, для Украины.

Сейчас, учитывая возобновления работы Комиссии по стратегическому партнерству и так далее – будут выработаны все необходимые механизмы для того, чтобы эти гарантии уже появились в абсолютно реальном виде.

– Касательно сроков выполнения этих гарантий по энергетике и безопасности, уже в этом году будет какая-то конкретика, какие-то соглашения, возможно?

– Конечно. Один из важнейших итогов – это то, что диалог и выработка конкретных решений начнется практически с момента нашего возвращения в Киев. Сотрудничество и партнерство на всех уровнях между Соединенными Штатами и Украиной уже начнет функционировать.

Будем говорить так, что одним из важнейших итогов стало закрепление реального стратегического партнерства между нашими странами на всех уровнях. Поэтому, я думаю, что это не только до конца этого года, многие вещи начнут реализовываться в самом ближайшем будущем.

Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Вашингтоне (фото: GettyImages)

– Президент Зеленский сказал, что президент Байден пообещал ему накладывать санкции против "Северного потока - 2", если Россия будет использовать его как оружие. В итоговом совместном заявлении формулировка на этот счет была гораздо более мягкой, слова "санкции" там не было. Почему так?

– Итоговый документ дает возможность реального введения санкций в случае, если Россия начнет использовать СП-2 в качестве механизма давления. Действительно, во время переговоров президент Байден подтвердил президенту Зеленскому готовность США в любой момент применить санкционную политику в отношении России в случае отступления от ситуации, которая зафиксирована на сегодняшний день.

– По вашему ощущению, за время этого визита украинской делегации, прежде всего президенту, удалось несколько изменить позицию американцев по вопросам ПДЧ (плану действий по членству, – ред.) в НАТО и СП-2?

– По "Северному потоку - 2" позиция американцев очевидна и здесь есть абсолютная поддержка. Президент достаточно четко на всех встречах формулировал нашу позицию. Все с этими тезисами согласны и абсолютно поддерживают.

Также во время встречи в Конгрессе получили подтверждение двухпартийной поддержки Украины в вопросе "Северного потока" как проекта, угрожающего не только национальной безопасности Украины, но и всей Европы.

Что касается НАТО. Американцы нас в этом (вступлении в Альянс, – ред.) поддерживают. Однако мы все прекрасно понимаем, что позиция Соединенных Штатов является одной из ключевых, но в НАТО есть много стран-участников. Среди них есть те, как мы точно знаем, кто не поддерживают стремления Украины.

Поэтому мы видим, что наши американские партнеры готовы работать в том направлении, чтобы Украина получила необходимый результат. Но важно, что они при этом абсолютно готовы и сегодня поддерживать Украину, об это говорит рамочное соглашение в военной сфере.

И не просто поддерживать. Америка заявляет, что не допустит каких-либо эскалаций со стороны России по отношению к Украине, и готова к достаточно серьезным шагам. Об этом США говорят и нам, и напрямую Российской Федерации. Мы в очередной раз услышали прямо и четко, что в случае, не дай бог, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США.

– Что касается нормандского формата. Владимир Зеленский сказал, что привез американцам новые предложения об их участии в переговорах по Донбассу. Когда обнародуют эти предложения и когда вы ждете реакции от американцев?

– Владимир Александрович уже неоднократно говорил, что роль Соединенных Штатов в этом процессе может быть очень весомой. Вопрос "Северного потока-2" должен рассматриваться на уровне нормандского формата. И в связи с этим абсолютно логичным является участие в этих переговорах США, потому что мы готовы рассматривать "СП-2" только с точки зрения глобальной безопасности.

Мы не считаем это бизнес-проектом, мы считаем это геополитическим проектом, который задевает вопросы национальной безопасности Украины.

– Обсуждались ли способы принудить Путина к переговорам, по всем вопросам: и Донбасс, и газ, и все остальное? Учитывая даже сегодняшнее заявление Кремля, что встречи Зеленского с Путиным в обозримое время не будет?

– Честно говоря, я еще не читал заявлений Кремля, что они говорят об этой встрече. Но в любом случае такие встречи проходят в случае заинтересованности обеих сторон.

Владимир Зеленский во время рабочего визита в США (фото: GettyImages)

– Президент Зеленский сказал украинским журналистам, что он не знает, возникла ли "химия" между ним и Байденом, а сами переговоры проходили "не всегда в солнечной атмосфере". Вы можете объяснить, о чем шла речь?

– Я могу сказать так: это был беспрецедентный, глубокий, очень конструктивный, честный разговор друзей, партнеров, которые могут обсуждать любые вопросы, обсуждать их открыто. Которые очень заинтересованы в укреплении отношений, выведении их на новый уровень. И я думаю, что это большое начало новой эры в отношениях между Украиной и Америкой.

– Звучали ли во время переговоров фамилии олигархов, к которым есть вопросы у американского правосудия: Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ?

– Позиция президента однозначна, она сформулирована в законопроекте, который проголосован в первом чтении (законопроект о деолигархизации, – ред). Речь идет о борьбе с системой олигархата в нашей стране.

Американские партнеры высоко оценили эту нашу позицию, это уникальная инициатива президента Украины, этот законопроект касается олигархической системы как таковой. Есть фамилии, которые на слуху, но мы говорим о системе, которая 30 лет мешает Украине двигаться вперед.

– То есть конкретных фамилий не было?

– Я могу говорить о той части переговоров, на которой присутствовал я. Конкретные фамилии не звучали, но вполне возможно, что они могли звучать во время тет-а-тет общения между президентами.