Андрій Єрмак: Україна не залишиться без допомоги США, якщо Росія піде на ескалацію

Коментуючи переговори Зеленського і Байдена, члени української делегації підкреслюють, що відносини США і України тепер вийшли на новий рівень. Втім, як писало РБК-Україна, за двома головними для Києва напрямами: інтеграції в НАТО і "Північного потоку - 2", американці загалом залишилися на тих же позиціях. Хоча, як запевнив видання Андрій Єрмак, у разі будь-якої ескалації з боку РФ Україна не залишиться без американської допомоги.

- Ще до візиту українська сторона багато говорила про те, що ми хочемо отримати гарантії від американців. З питань безпеки та енергетики. Чи отримала Україна ці гарантії?

- Ми почули повне розуміння з боку наших американських колег щодо цих гарантій. Американці досить чітко заявили про свою позицію по "Північному потоку-2". І, відповідно, заявили про свою позицію щодо безпеки, в глобальному сенсі цього слова, для України.

Зараз, зважаючи на відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства тощо – будуть розроблені всі необхідні механізми для того, щоби ці гарантії вже з'явилися в абсолютно реальному вигляді.

- Щодо термінів виконання цих гарантій з енергетики та безпеки, вже цього року буде якась конкретика, якісь угоди, можливо?

– Звичайно. Один із найважливіших підсумків – це те, що діалог і вироблення конкретних рішень почнеться практично з моменту нашого повернення до Києва. Співпраця та партнерство на всіх рівнях між Сполученими Штатами та Україною вже почне функціонувати.

Будемо говорити так, що одним із найважливіших підсумків стало закріплення реального стратегічного партнерства між нашими країнами на всіх рівнях. Тому, я думаю, що це не тільки до кінця цього року, багато речей почнуть реалізовуватися в найближчому майбутньому.

Президенти Володимир Зеленський і Джо Байден зустрілися у Вашингтоні (фото: GettyImages)

- Президент Зеленський сказав, що президент Байден пообіцяв йому накладати санкції проти "Північного потоку-2", якщо Росія буде використовувати його як зброю. У підсумковій спільній заяві формулювання з цього приводу були набагато м'якшими, слова "санкції" там не було. Чому так?

- Підсумковий документ дає можливість реального введення санкцій у разі, якщо Росія почне використовувати СП-2 як механізм тиску. Дійсно, під час переговорів президент Байден підтвердив президенту Зеленському готовність США в будь-який момент застосувати санкційну політику щодо Росії в разі відступу від ситуації, яка зафіксована на сьогоднішній день.

- На ваше відчуття, за час цього візиту української делегації, насамперед президенту, вдалося дещо змінити позицію американців з питань ПДЧ (плану дій щодо членства, – ред.) в НАТО і СП-2?

- По "Північному потоку-2" позиція американців очевидна і тут є абсолютна підтримка. Президент досить чітко на всіх зустрічах формулював нашу позицію. Всі з цими тезами згодні і абсолютно підтримують.

Також під час зустрічі в Конгресі отримали підтвердження двопартійної підтримки України в питанні "Північного потоку" як проекту, що загрожує не тільки національній безпеці України, але й усієї Європи.

Що стосується НАТО. Американці нас у цьому (вступі до Альянсу, – ред.) підтримують. Однак ми всі прекрасно розуміємо, що позиція Сполучених Штатів є однією з ключових, але в НАТО є багато країн-учасників. Серед них є ті, як ми точно знаємо, хто не підтримує прагнення України.

Тому ми бачимо, що наші американські партнери готові працювати в тому напрямку, щоб Україна отримала необхідний результат. Але важливо, що вони при цьому абсолютно готові і сьогодні підтримувати Україну, про це говорить рамкова угода у військовій сфері.

І не просто підтримувати. Америка заявляє, що не допустить будь-яких ескалацій з боку Росії по відношенню до України, і готова до досить серйозних кроків. Про це США кажуть і нам, і безпосередньо Російській Федерації. Ми вкотре почули прямо і чітко, що в разі, не дай бог, якихось загострень, Україна не залишиться без допомоги США.

- Що стосується нормандського формату. Володимир Зеленський сказав, що привіз американцям нові пропозиції про їхню участь у переговорах щодо Донбасу. Коли оприлюднять ці пропозиції і коли ви чекаєте реакції від американців?

- Володимир Олександрович вже неодноразово говорив, що роль Сполучених Штатів у цьому процесі може бути дуже вагомою. Питання "Північного потоку-2" має розглядатися на рівні нормандського формату. І у зв'язку з цим абсолютно логічним є участь у цих переговорах США, тому що ми готові розглядати "СП-2" тільки з точки зору глобальної безпеки.

Ми не вважаємо це бізнес-проектом, ми вважаємо це геополітичним проектом, який зачіпає питання національної безпеки України.

- Чи обговорювалися способи примусити Путіна до переговорів, з усіх питань: і Донбас, і газ, і все інше? З огляду навіть на сьогоднішню заяву Кремля, що зустрічі Зеленського з Путіним в осяжній перспективі не буде?

- Чесно кажучи, я ще не читав заяв Кремля, що вони кажуть про цю зустріч. Але в будь-якому випадку такі зустрічі проходять у разі зацікавленості обох сторін.

Володимир Зеленський під час робочого візиту до США (фото: GettyImages)

- Президент Зеленський сказав українським журналістам, що він не знає, чи виникла "хімія" між ним і Байденом, а самі переговори проходили "не завжди в сонячній атмосфері". Ви можете пояснити, про що йшла мова?

- Я можу сказати так: це була безпрецедентна, глибока, дуже конструктивна, чесна розмова друзів, партнерів, які можуть обговорювати будь-які питання, обговорювати їх відкрито. Які дуже зацікавлені в зміцненні відносин, виведенні їх на новий рівень. І я думаю, що це великий початок нової ери у відносинах між Україною і Америкою.

- Чи звучали під час переговорів прізвища олігархів, до яких є питання у американського правосуддя: Ігор Коломойський і Дмитро Фірташ?

- Позиція президента однозначна, вона сформульована в законопроекті, який проголосований у першому читанні (законопроект про деолігархізацію, – ред). Йдеться про боротьбу з системою олігархату в нашій країні.

Американські партнери високо оцінили цю нашу позицію, це унікальна ініціатива президента України, цей законопроект стосується олігархічної системи як такої. Є прізвища, які на слуху, але ми говоримо про систему, яка 30 років заважає Україні рухатися вперед.

- Тобто конкретних прізвищ не було?

- Я можу говорити про ту частину переговорів, на якій був присутній я. Конкретні прізвища не звучали, але цілком можливо, що вони могли звучати під час тет-а-тет спілкування між президентами.