Андрей Чепик: отзывы о The Best Marketing оставили уже сотни учеников

Сегодня важная тема. Вы сами видите, что происходит на рынке. Повально все пытаются заработать в интернете… Стабильность и финансовое спокойствие превратились в страх “Где взять денег?” и “Получится ли у меня зарабатывать на чем-то новом?”

Как хорошо, что есть образовательные проекты, которые не остаются в стороне! Например - Обучающий Марафон по Чат-Ботам от Андрея Чепика. Это не просто бесплатная возможность за 5 дней получить новые навыки. Для многих людей - это реально спасательный круг! Шанс снова быть финансово свободными, потому что на Чат-Боты сейчас максимально много заказов. Смотрите сами:

Татьяна Гришина, Киев, наемный сотрудник. С полного нуля в нише мебель получила 4700 лидов по 0,7 рублей во время карантина! Татьяна всю жизнь работала юристом. И решила уйти в интернет-маркетинг в 50 лет, несмотря на недоверие близких людей.

Она настроила рекламу, с которой к ней пришла первая клиентка на платную консультацию за $20. После консультации, она заплатила Татьяне $450 за Автоворонку в Чат-Боте. И уже после того, как Автоворонка Татьяны показала результат, эта клиентка платит Тане за ежемесячное обслуживание :) Теперь Татьяна продает новые Автоворонки новым клиентам.

Инна Ахмедова, Одесса, собственница агентства недвижимости. Продала с помощью Чат-Бота недвижимость на $500 000. Хотя пришла обучаться к Андрею Чепику с полного нуля, без какой-либо подготовки. Посмотреть её отзыв Вы можете, если введете на ютубе “Андрей Чепик отзывы”. Инна не просто продала недвижимость на крупную сумму через Чат-Бота… Она отсегментировала клиентов в Автоворонке: сколько комнат, какой район нужен, покупка или продажа недвижимости? Теперь подбирает подходящие варианты клиентам на автомате, с помощью Бота! Сергей Титарчук, Киев, владелец агентства финансового консалтинга. После обучения у Андрея Чепика Сергей сделал несколько Автоворонок себе сам, с полного нуля. Нашел с помощью Чат-Бота себе сотрудников. Еще и настроил рекламу, с которой получил 380 лидов, 80 из которых стали клиентами! Теперь Сергей в день получает около 20 встреч, и все с Автоворонки. Ирина Лукаченко, Запорожье, бывший администратор в фитнесс-клубе, сейчас у нее свое Чат-Бот Агентство. Ирина давно хотела уйти из найма, стать финансово независимой. И решилась! Абсолютно без опыта попробовать себя в сфере Автоворонок. Поначалу было сложно - боязнь общения, страх запустить рекламу, а что скажут другие… Но Ирина дала себе установку: “Самое главное - Делать!”. Сейчас у неё средний чек по Клиенту - 650 $, а есть чеки и на 1000 $. Она даже стала Куратором на Обучении у Андрея Чепика. Посмотрите сами, введя на ютубе “Андрей Чепик отзывы” - там есть её история! Галина Федорова, Израиль, круизный бизнес, собственница турагентства. Как говорит Галина: “Мой бизнес остался на нулях из-за карантина, все просто рухнуло”. Но она не поплыла по течению, а решила взять ситуацию в свои руки, внедрив Чат-Боты! Галина обучалась вообще с нуля, никакой технической подготовки у нее не было. На сегодня - она уже нашла первого клиента, который заплатил ей $150. Это небольшая сумма, но для первого опыта Галина довольна. Она закрыла задачу клиента - найти 100 человек им на обучение. Галина привлекла 1500 лидов, и группа обучения в 100 человек была сформирована! Этот клиент взял Галину на работу на постоянной основе :)

Если Вы тоже хотите освоить навык, с которым Ваш доход будет приумножаться, а кризис Вам будет не страшен. То Вы обязательно должны освоить Чат-Боты у Андрея Чепика - приходите на Марафон. За этим будущее, и это уже точно!