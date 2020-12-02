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Андреевскую церковь спустя 5 лет откроют для посетителей

Киев, Среда 02 декабря 2020 12:13
Андреевскую церковь спустя 5 лет откроют для посетителей
Фото: Андреевская церковь (pixabay.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Андреевскую церковь в Киеве откроют для посетителей 12 декабря. Она была закрыта на реставрацию почти пять лет назад.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Открытие церкви пройдет в онлайн формате 12 декабря. На следующий день, 13 декабря, в церкви запланирована первая служба.

"Полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищено лепнину и отшлифовано пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна", - заявил министр культуры Александр Ткаченко.

Он добавил, что немецкие технологи с помощью компьютерного анализа помогли найти аутентичный цвет стен 18 века.

"Перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок", - отметил министр.

Напомним, в 2018 году Верховная рада поддержала передачу Андреевской церкви в пользование Константинополю.

Также РБК-Украина писало, что реконструкцию Андреевской церкви в Киеве ускорят. Изначально реконструкцию церкви планировали завершить ранее, однако 2020 год являлся конечным сроком.

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