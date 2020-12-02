ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Андріївську церкву після 5 років відкриють для відвідувачів

Київ, Середа 02 грудня 2020 12:13
Андріївську церкву після 5 років відкриють для відвідувачів
Фото: Андріївська церква (pixabay.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Андріївську церкву у Києві відкриють для відвідувачів 12 грудня. Вона була закрита на реставрацію майже п'ять років тому.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства культури.

Відкриття церкви пройде в онлайн форматі 12 грудня. На наступний день, 13 грудня, у церкві запланована перша служба.

"Повністю відреставрована вся живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину і відшліфована підлога. Замінені інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна", - заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він додав, що німецькі технологи з допомогою комп'ютерного аналізу допомогли знайти автентичний колір стін 18 століття.

"Перед затвердженням фінального кольору і забарвленням було зроблено 36 тестових викрасок", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в 2018 році Верховна рада підтримала передачу Андріївської церкви в користування Константинополю.

Також РБК-Україна писало, що реконструкцію Андріївської церкви у Києві прискорять. Спочатку реконструкцію церкви планували завершити раніше, однак 2020 рік був кінцевим терміном.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство КиївреконструкцияАндреевская церковь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся