Андріївську церкву після 5 років відкриють для відвідувачів

Фото: Андріївська церква (pixabay.com)

Андріївську церкву у Києві відкриють для відвідувачів 12 грудня. Вона була закрита на реставрацію майже п'ять років тому.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства культури.

Відкриття церкви пройде в онлайн форматі 12 грудня. На наступний день, 13 грудня, у церкві запланована перша служба.

"Повністю відреставрована вся живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину і відшліфована підлога. Замінені інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна", - заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він додав, що німецькі технологи з допомогою комп'ютерного аналізу допомогли знайти автентичний колір стін 18 століття.

"Перед затвердженням фінального кольору і забарвленням було зроблено 36 тестових викрасок", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в 2018 році Верховна рада підтримала передачу Андріївської церкви в користування Константинополю.

Також РБК-Україна писало, що реконструкцію Андріївської церкви у Києві прискорять. Спочатку реконструкцію церкви планували завершити раніше, однак 2020 рік був кінцевим терміном.