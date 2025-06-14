Андре Тан пояснив, чому ваш базовий гардероб не працює: типові помилки

1 помилка - не визначити свій стиль

Це ключова помилка. Часто люди скуповують модні речі або те, що радять блогери, але не зважають на те, що їм насправді подобається і пасує.

Без чіткого розуміння свого стилю гардероб виходить розрізненим: багато всього, але "нема чого вдягнути".

"Купуємо все підряд, думаючи, що це просто потрібно для бази. Але якщо не знаєш, що хочеш носити, то база не працюватиме! Визнач свій стиль, щоб базові речі дійсно були основою твоїх образів", - підкреслив стиліст.

Що робити: подивіться на улюблені образи, поекспериментуйте, зробіть спеціальну дошку з фото всіх речей, взуття, аксесуарів, зверніть увагу на повсякденні звички та комфорт.

Андре Тан розповів про помилки базового гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

2 помилка - ігнорувати кольори

Ще одна типова помилка - не враховувати свою колірну палітру (тон шкіри, очей, волосся) і обирати речі навмання або тільки нейтральні. У підсумку гардероб може виглядати нудно, тьмяно або не освіжати зовнішність.

"Чорний, білий, сірий... круто, але нудно! База може бути кольоровою. Якщо в шафі тільки базовий колір, спробуй додати кілька яскравих акцентів, щоб не виглядати як із сірого полотна!" - зазначив Андре Тан.

Що робити: розібратися зі своєю кольоротипологією або хоча б зрозуміти, які відтінки тобі пасують (теплі / холодні, світлі / глибокі тощо).

Андре Тан розповів про помилки базового гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

3 помилка - не враховувати сезонність

Багато хто формує базовий гардероб, орієнтуючись тільки на один сезон - найчастіше на осінь або весну. У результаті в спеку або в морози речі виявляються непрактичними, а потрібних - просто немає.

Наприклад, біла сорочка і тренч - чудова база, але вони марні взимку без теплого шару. Так само і літні базові топи не врятують, якщо у тебе немає інших речей для +30°С.

"Купувати базові речі, не враховуючи сезон - це великий фейл. Тому подбай, щоб у гардеробі були як теплі речі для зими, так і легкі для літа. Так тобі буде простіше комбінувати образи в будь-яку погоду!" - наголосив Тан.

Що робити: підібрати сезонну базу хоча б у двох версіях - для теплої та холодної пори року.

Андре Тан розповів про помилки базового гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

4 помилка - нехтувати матеріалами

Багато хто під час формування бази орієнтується тільки на фасон або колір, забуваючи про якість тканини. У результаті одяг швидко втрачає вигляд, погано сидить, електризується або викликає дискомфорт.

Наприклад, класична біла сорочка з поліестеру може мати дешевий вигляд, м'ятися, у ній буде холодно взимку і спекотно влітку - і це одразу знецінює навіть найпродуманіший образ.

"Неправильно підібрані матеріали - це те, що одразу зіпсує будь-який образ. Краще мати кілька якісних речей з натуральних тканин, ніж купувати дешеві, які не служитимуть тобі довго", - зазначив Тан.

Що робити:

віддавати перевагу натуральним або якісним змішаним тканинам: бавовні, льону, вовні, віскозі, шовку

звертати увагу не тільки на склад, а й на фактуру і щільність тканини - тонкий трикотаж розтягнеться, а надто груба тканина може погано драпіруватися

пам'ятати, що одна добре зшита річ з хорошого матеріалу прослужить довше і матиме значно дорожчий вигляд.

Андре Тан розповів про помилки базового гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

5 помилка - не пробувати нове

Деякі сприймають базовий гардероб як щось раз і назавжди задане: біла сорочка, чорні штани, бежевий тренч - і все. Через це гардероб швидко перетворюється на нудну форму, яка не надихає і не відображає особистість.

"База - це класика, але іноді важливо ризикувати! Не бійтеся додавати нові елементи у свій гардероб, навіть якщо вони не зовсім базові. Це може створити стильний ефект і оновити звичний образ!" - підсумував Андре Тан.

Андре Тан розповів про помилки базового гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)