Андре Тан объяснил, почему ваш базовый гардероб не работает: типичные ошибки

1 ошибка - не определить свой стиль

Это ключевая ошибка. Часто люди скупают модные вещи или то, что советуют блогеры, но не учитывают, что им на самом деле нравится и подходит.

Без четкого понимания своего стиля гардероб получается разрозненным: много всего, но "нечего надеть".

"Покупаем все подряд, думая, что это просто нужно для базы. Но если не знаешь, что хочешь носить, то база не будет работать! Определи свой стиль, чтобы базовые вещи действительно являлись основой твоих образов", - подчеркнул стилист.

Что делать: посмотрите на любимые образы, поэкспериментируйте, сделайте специальную доску с фото всех вещей, обуви, аксессуаров, обратите внимание на повседневные привычки и комфорт.

Андре Тан рассказал про ошибки базового гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

2 ошибка - игнорировать цвета

Еще одна типичная ошибка - не учитывать свою цветовую палитру (тон кожи, глаз, волос) и выбирать вещи наугад или только нейтральные. В итоге гардероб может выглядеть скучно, тускло или не освежать внешность.

"Черный, белый, серый... круто, но скучно! База может быть цветной. Если в шкафу только базовый цвет, попробуй добавить несколько ярких акцентов, чтобы не выглядеть как из серого полотна!" - отметил Андре Тан.

Что делать: разобраться со своей цветотипологией или хотя бы понять, какие оттенки тебе идут (теплые / холодные, светлые / глубокие и т.д.).

Андре Тан рассказал про ошибки базового гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

3 ошибка - не учитывать сезонность

Многие формируют базовый гардероб, ориентируясь только на один сезон - чаще всего на осень или весну. В результате в жару или в морозы вещи оказываются непрактичными, а нужных - просто нет.

Например, белая рубашка и тренч - отличная база, но они бесполезны зимой без теплого слоя. Так же и летние базовые топы не спасут, если у тебя нет других вещей для +30°С.

"Покупать базовые вещи, не учитывая сезон - это большой фейл. Поэтому позаботься, чтобы в гардеробе были как теплые вещи для зимы, так и легкие для лета. Так тебе будет проще комбинировать образы в любую погоду!" - подчеркнул Тан.

Что делать: подобрать сезонную базу хотя бы в двух версиях - для теплого и холодного времени года.

Андре Тан рассказал про ошибки базового гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

4 ошибка - пренебрегать материалами

Многие при формировании базы ориентируются только на фасон или цвет, забывая о качестве ткани. В результате одежда быстро теряет вид, плохо сидит, электризуется или вызывает дискомфорт.

Например, классическая белая рубашка из полиэстера может выглядеть дешево, мяться, в ней будет холодно зимой и жарко летом - и это сразу обесценивает даже самый продуманный образ.

"Неверно подобранные материалы - это то, что сразу испортит любой образ. Лучше иметь несколько качественных вещей из натуральных тканей, чем покупать дешевые, которые не будут служить тебе долго", - отметил Тан.

Что делать:

отдавать предпочтение натуральным или качественным смешанным тканям: хлопку, льну, шерсти, вискозе, шелку

обращать внимание не только на состав, но и на фактуру и плотность ткани - тонкий трикотаж растянется, а слишком грубая ткань может плохо драпироваться

помнить, что одна хорошо сшитая вещь из хорошего материала прослужит дольше и будет выглядеть в разы дороже.

Андре Тан рассказал про ошибки базового гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

5 ошибка - не пробовать новое

Некоторые воспринимают базовый гардероб как что-то раз и навсегда заданное: белая рубашка, черные брюки, бежевый тренч - и все. Из-за этого гардероб быстро превращается в скучную форму, которая не вдохновляет и не отражает личность.

"База - это классика, но иногда важно рисковать! Не бойтесь добавлять новые элементы в свой гардероб, даже если они не совсем базовые. Это может создать стильный эффект и обновить привычный образ!" - подытожил Андре Тан.

Андре Тан рассказал про ошибки базового гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)