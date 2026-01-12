UA

Андре Тан назвав трендові кольори, які будуть актуальними увесь рік (фото)

Андре Тан розповів, які кольори зараз в моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Поліна Іваненко

Модельєр Андре Тан поділився головними кольоровими тенденціями, які визначатимуть моду протягом усього року. За його словами, у 2026-му палітра стає більш складною, глибокою та емоційною.

РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Тана розповідає, які кольори стануть головним трендом 2026 року.

Фіолетовий і синій денім

Сливові та глибокі фіолетові відтінки дизайнер називає одними з ключових у 2026 році. Особливо виграшно вони виглядають у поєднанні з класичним синім денімом. Така комбінація працює і в повсякденних образах, і в більш елегантних варіантах - від пальт і жакетів до аксесуарів.

Фіолетовий додає образу благородства і глибини, а денім балансує його, роблячи поєднання універсальним і не перевантаженим.

М’який помаранчевий

На зміну яскравим кислотним відтінкам приходить спокійний, приглушений помаранчевий. Андре Тан радить обирати теплі, благородні тони, які добре поєднуються з бежевим, коричневим та денімом.

Такий помаранчевий легко інтегрується у базовий гардероб і не виглядає надто зухвало. Він підходить для жакетів, пальт, трикотажу й навіть аксесуарів.

Лілові відтінки

Ліловий у 2026 році стає справжнім універсалом - від майже прозорих, пастельних тонів до насичених, глибоких варіантів. Дизайнер наголошує, що цей колір додає образам ніжності, легкості та витонченості.

Лілові відтінки добре працюють як у мінімалістичних образах, так і в більш романтичних або міських стилізаціях.

Пильно-рожевий

Рожевий не зникає з моди, але змінює характер. У новому сезоні він стає стриманішим, більш дорослим і складним. Пильно-рожеві відтінки круто виглядають у поєднанні з бохо-стилем, легкими тканинами та літніми сукнями.

Цей колір однаково доречний як у вечірніх образах, так і в повсякденних комплектах.

Бірюзовий і відтінки Tiffany

Бірюзовий, м’ятний і світло-блакитний кольори Андре радить використовувати для акцентів. Вони ідеально підходять для аксесуарів, легких тканин і літніх образів, додаючи свіжості та відчуття легкості.

Такі кольори освіжають навіть найпростішу стилізацію і чудово працюють у теплу пору року.

Бежевий, коричневий і червоний

Класичні відтінки залишаються в моді, але повертаються у нових комбінаціях. Бежевий і коричневий дизайнер радить поєднувати з більш яскравими акцентами: м’ятним, помаранчевим або бірюзовим.

Червоний у 2026 році стає глибшим і стриманішим, але не втрачає свого характеру та сили.

Колорблокінг

Окрема тенденція, на яку звертає увагу Тан, це повернення колорблокінгу. Тотально кольорові образи, сміливі поєднання і гра з відтінками знову актуальні.

Дизайнер закликає не боятися експериментів і створювати яскраві, емоційні комплекти, поєднуючи кілька трендових кольорів в одному образі.

 

Андре ТанМодні трендиСтиль життя