Андре Тан назвав наймодніші рукавички на зиму, які виглядають дорого і стильно (відео)

Класичні шкіряні рукавички

Тан називає їх модною базою, яка завжди виглядає елегантно. Чорні, шоколадні, бордові чи графітові моделі з м’якої шкіри створюють ефект дорогого та стриманого стилю.

Такі рукавички легко вписуються в будь-який гардероб і підходять до пальт, пуховиків та светрів. Дизайнер наголошує: мінімум декору, максимум якості - саме це робить класику безпрограшною.

Тан назвав модні рукавички на осінь-зиму (скріншот)

Довгі рукавички

Це справжній модний тренд сезону. Моделі до ліктя Андре Тан називає витворами мистецтва, які повернулися з подіумів у повсякденність.

Вони ідеально поєднуються з пальтами з коротким рукавом, трикотажними сукнями та вечірніми образами. Довгі шкіряні рукавички додають жіночності та драматичності, роблячи будь-який лук більш виразним.

Трендові рукавички (скріншот)

Текстурні рукавички

Перфорації, блискавки, металеві елементи, декоративні ремінці - усе це перетворює рукавички з аксесуара на ключовий акцент образу. Дизайнер радить звернути увагу на моделі з ефектним оздобленням або цікавими фактурами.

Такі рукавички чудово підходять тим, хто любить виразні деталі та сміливі стилістичні рішення.

Тан показав модні аксесуари на зиму (скріншот)

Міттенси

Рукавички з вирізом для пальців - вибір для тих, кому важливий комфорт і свобода рухів. Андре Тан зазначає, що міттенси пасують дівчатам, які живуть у динаміці, не хочуть знімати рукавички кожні п’ять хвилин і цінують поєднання зручності зі стильністю.

Незвичайні рукавички на зиму (скріншот)

Вони добре виглядають у casual-луках, особливо у поєднанні з теплими пальтами, кардиганами та об’ємними светрами.