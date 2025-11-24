Андре Тан назвал самые модные перчатки на зиму, которые выглядят дорого и стильно (видео)

Дизайнер Андре Тан рассказал, какие перчатки станут самым удачным акцентом этой зимы. По его словам, этот аксессуар давно перестал быть просто практичной вещью и превратился в стильный элемент образа, который может подчеркнуть характер и придать "луку" изысканности.
Какие перчатки сейчас в моде, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Тана.
Тан называет их модной базой, которая всегда выглядит элегантно. Черные, шоколадные, бордовые или графитовые модели из мягкой кожи создают эффект дорогого и сдержанного стиля.
Такие перчатки легко вписываются в любой гардероб и подходят к пальто, пуховикам и свитерам. Дизайнер подчеркивает: минимум декора, максимум качества - именно это делает классику беспроигрышной.
Это настоящий модный тренд сезона. Модели до локтя Андре Тан называет произведениями искусства, которые вернулись с подиумов в повседневность.
Они идеально сочетаются с пальто с коротким рукавом, трикотажными платьями и вечерними образами. Длинные кожаные перчатки добавляют женственности и драматичности, делая любой лук более выразительным.
Перфорации, молнии, металлические элементы, декоративные ремешки - все это превращает перчатки из аксессуара в ключевой акцент образа. Дизайнер советует обратить внимание на модели с эффектной отделкой или интересными фактурами.
Такие перчатки прекрасно подходят тем, кто любит выразительные детали и смелые стилистические решения.
Перчатки с вырезом для пальцев - выбор для тех, кому важен комфорт и свобода движений. Андре Тан отмечает, что миттенсы подходят девушкам, которые живут в динамике, не хотят снимать перчатки каждые пять минут и ценят сочетание удобства со стильностью.
Они хорошо смотрятся в casual-луках, особенно в сочетании с теплыми пальто, кардиганами и объемными свитерами.
