Андре Тан назвал самые модные перчатки на зиму, которые выглядят дорого и стильно (видео)

Классические кожаные перчатки из кожи

Тан называет их модной базой, которая всегда выглядит элегантно. Черные, шоколадные, бордовые или графитовые модели из мягкой кожи создают эффект дорогого и сдержанного стиля.

Такие перчатки легко вписываются в любой гардероб и подходят к пальто, пуховикам и свитерам. Дизайнер подчеркивает: минимум декора, максимум качества - именно это делает классику беспроигрышной.

Тан назвал модные перчатки на осень-зиму (скриншот)

Длинные перчатки

Это настоящий модный тренд сезона. Модели до локтя Андре Тан называет произведениями искусства, которые вернулись с подиумов в повседневность.

Они идеально сочетаются с пальто с коротким рукавом, трикотажными платьями и вечерними образами. Длинные кожаные перчатки добавляют женственности и драматичности, делая любой лук более выразительным.

Трендовые перчатки (скриншот)

Текстурные перчатки

Перфорации, молнии, металлические элементы, декоративные ремешки - все это превращает перчатки из аксессуара в ключевой акцент образа. Дизайнер советует обратить внимание на модели с эффектной отделкой или интересными фактурами.

Такие перчатки прекрасно подходят тем, кто любит выразительные детали и смелые стилистические решения.

Тан показал модные аксессуары на зиму (скриншот)

Миттенсы

Перчатки с вырезом для пальцев - выбор для тех, кому важен комфорт и свобода движений. Андре Тан отмечает, что миттенсы подходят девушкам, которые живут в динамике, не хотят снимать перчатки каждые пять минут и ценят сочетание удобства со стильностью.

Необычные перчатки на зиму (скриншот)

Они хорошо смотрятся в casual-луках, особенно в сочетании с теплыми пальто, кардиганами и объемными свитерами.