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Андоррская авиакомпания выплатит задолженность Украине за полеты над Черным морем

Автор: РБК-Украина

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил исковое заявление прокуратуры к андоррской авиакомпании Gestio Integral D'aeronaus Martinez S.L. Суд постановил взыскать 100 тысяч гривен неуплаты аэронавигационных услуг за полеты над Черным морем.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

Авиакомпания проводила полеты в воздушном пространстве Украины.

В ходе досудебного расследования, начатого по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 УК), прокуратура автономии установила, что в 7 иностранных авиакомпаний возникла задолженность перед "Украэрорух". Они совершали полеты над оккупированными территориями Крыма, а также над Черным морем.

Общая сумма задолженности - 7 млн гривен.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) уплатила Украине 3,7 млн гривен штрафа за полеты над оккупированным Крымом.

РБК-Украина писало, что украинский суд заочно арестовал еще 12 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым.

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