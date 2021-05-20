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Андоррська авіакомпанія виплатить заборгованість Україні за польоти над Чорним морем

Автор: РБК-Україна

Господарський суд Київської області задовольнив позовну заяву прокуратури до андоррської авіакомпанії Gestio Integral D’aeronaus Martinez S.L. Суд постановив стягнути 100 тисяч гривень несплати аеронавігаційних послуг за польоти над Чорним морем.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури АРК.

Авіакомпанія проводила польоти у повітряному просторі України.

У ході досудового розслідування, розпочатого за фактами порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 КК України), прокуратура автономії встановила, що у 7 іноземних авіакомпаній виникла заборгованість перед "Украерорух". Вони здіснювали польоти над окупованими територіями Криму, а також над Чорним морем.

Загальна сума заборгованості - 7 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) сплатила Україні 3,7 млн гривень штрафу за польоти над окупованим Кримом.

РБК-Україна писало, що український суд заочно заарештував ще 12 російських літаків за польоти в окупований Крим.

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