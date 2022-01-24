Андорра из-за атаки хакеров на турнир по Minecraft осталась без интернета

Турнир SquidCraft Games с призовым фондом в 100 тысяч долларов был одним из самых успешных на Twitch Rivals. Во второй день мероприятия аудитория стрима превышала миллион человек. В то же время восемь участников соревнования по Андорре были дисквалифицированы из-за неоднократного отключения интернета.

Специалисты предполагают, что игроки из княжества были умышленно лишены шанса выиграть главный приз вследствие DDoS-атаки.

Однако, интернет отключился не только у игроков, но и у всех жителей Андорры, поскольку кибератака была направлена против единого провайдера страны - Andorra Telecom. Доступ к сети отсутствовал в течение пол часа.