Хакеры атаковали сайт Международного комитета Красного креста
Хакеры атаковали сайт Международного комитета Красного креста. Данная информация поступила по меньше мере от 60 национальных обществ организации по всему миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Красного креста.
В Комитете заявили, что под угрозой оказались персональные данные более чем 500 000 крайне уязвимых человек - разлученных с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий.
"Атака на данные людей, пропавших без вести, еще больше усугубляет страдания и муки семей. Мы все потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация может стать мишенью и подвергнуться опасности",- заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини.
Пока неизвестно, кто стоит за атакой и нет никаких признаков утечки или публичного распространения скомпрометированной информации. В организация просит хакеров "поступить правильно" и не продавать эти данные.
Ранее мы писали, что Красный Крест передал на оккупированный Донбасс 100 тонн "гуманитарки".