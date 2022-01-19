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Хакеры атаковали сайт Международного комитета Красного креста

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Среда 19 января 2022 23:39
Хакеры атаковали сайт Международного комитета Красного креста Фото: хакеры атаковали сайт Международного комитета Красного креста (dpsu.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Хакеры атаковали сайт Международного комитета Красного креста. Данная информация поступила по меньше мере от 60 национальных обществ организации по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Красного креста.

В Комитете заявили, что под угрозой оказались персональные данные более чем 500 000 крайне уязвимых человек - разлученных с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий.

"Атака на данные людей, пропавших без вести, еще больше усугубляет страдания и муки семей. Мы все потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация может стать мишенью и подвергнуться опасности",- заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини.

Пока неизвестно, кто стоит за атакой и нет никаких признаков утечки или публичного распространения скомпрометированной информации. В организация просит хакеров "поступить правильно" и не продавать эти данные.

Ранее мы писали, что Красный Крест передал на оккупированный Донбасс 100 тонн "гуманитарки".

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