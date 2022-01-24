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Андорра из-за атаки хакеров на турнир по Minecraft осталась без интернета

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 15:34
Андорра из-за атаки хакеров на турнир по Minecraft осталась без интернета Фото: Андорра за атаку хакеров на турнир по Minecraft осталась без интернета freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Андорре, в результате кибератаки, в течение пол часа не работал интернет по всему княжеству. Хакеры пытались сорвать турнир с Minecraft.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tom's Hardware.

Турнир SquidCraft Games с призовым фондом в 100 тысяч долларов был одним из самых успешных на Twitch Rivals. Во второй день мероприятия аудитория стрима превышала миллион человек. В то же время восемь участников соревнования по Андорре были дисквалифицированы из-за неоднократного отключения интернета.

Специалисты предполагают, что игроки из княжества были умышленно лишены шанса выиграть главный приз вследствие DDoS-атаки.

Однако, интернет отключился не только у игроков, но и у всех жителей Андорры, поскольку кибератака была направлена против единого провайдера страны - Andorra Telecom. Доступ к сети отсутствовал в течение пол часа.

Напомним, РБК-Украина также раскрывало подробности кибератаки на Международный Комитет Красного Креста.

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