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Андорра через атаку хакерів на турнір по Minecraft залишилася без інтернету

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Понеділок 24 січня 2022 15:34
Андорра через атаку хакерів на турнір по Minecraft залишилася без інтернету Фото: Андорра через атаку хакерів на турнір по Minecraft залишилася без інтернету (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Андоррі, внаслідок кібератаки, протягом пів години не працював інтернет по всьому князівству. Хакери намагалися зірвати турнір з Minecraft.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tom's Hardware.

Турнір SquidCraft Games з призовим фондом у 100 тисяч доларів був одним з найуспішніших на Twitch Rivals. У другий день заходу аудиторія стріму перевищувала мільйон людей. Водночас вісьмох учасників змагання з Андорри було дискваліфіковано через неодноразове відключення інтернету.

Фахівці припускають, що гравців з князівства було умисно позбавлено шансу виграти головний приз внаслідок DDoS-атаки.

Однак, інтернет відключився не лише у гравців, але й в усіх мешканців Андорри, оскільки кібератака була направлена проти єдиного провайдера країни - Andorra Telecom. Доступ до мережі був відсутній протягом пів години.

Нагадаємо, РБК-Україна також розкривало подробиці кібератаки на Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

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