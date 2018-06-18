Аналоговую трансляцию телеканала "UA: Перший" отключили за долги

Телеканал не работает в Киеве, Днепре, Одессе, Чернигове, Виннице и еще нескольких городах

Аналоговую трансляцию телеканала "UA: Перший" через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов отключили за долги. Об этом говорится в сообщении канала.

"Сигнал аналогового вещания прекращено поставщиком услуг - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (концерн РРТ) - за неуплату за трансляции со стороны ПАО "НОТУ", - говорится в сообщении.

Указано, что с апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной радой Общественном, не предусмотрено совсем. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 млн гривен.

Также отмечается, что для оплаты всех трансляций НОТУ необходимо 340 млн грн в год, однако выделено и предусмотрено в паспорте бюджетной программы 51 млн грн.

"Концерн РРТ сообщил НОТУ, что приостановление аналоговой трансляции "UA: Первый" будет проходить ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера и продлится до момента погашения долга. К восстановлению аналогового вещания зрители, проживающие в указанных областях, смогут смотреть "UA: Перший" исключительно в цифровом формате (DVB-T2), а также в кабельных телесетях и в интернете на официальном сайте", - указано в сообщении.

Напомним, в июне 2017 года министр информационной политики Украины Юрий Стець сообщал, что Япония выделила 4 млн долларов (400 млн йен) на развитие общественного вещания в Украине.