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Россия испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" вблизи Швеции и Финляндии

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Баренцево море, Суббота 28 мая 2022 15:24
Россия испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" вблизи Швеции и Финляндии Фото: запуск ракеты "Циркон" (mіl.ru)
Автор: Илона Свиридова

Северный флот Российской Федерации провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" вблизи Швеции и Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что испытательный пуск был совершен с корабля в Баренцевом море по морской мишени в Белом море.

"По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам", - отметили в Минобороны России.

Напомним, в середине мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Москва выступает против любого расширения Североатлантического альянса.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин заявил о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не угрожает РФ, на западе страны развернут еще 12 воинских частей.

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Российская Федерация Швеция Финляндия Ракетные испытания
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