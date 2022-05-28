Россия испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" вблизи Швеции и Финляндии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что испытательный пуск был совершен с корабля в Баренцевом море по морской мишени в Белом море.

"По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам", - отметили в Минобороны России.