Аналог Clubhouse: в Twitter показали новый голосовой сервис

Сеть микроблогов Twitter планирует запустить для всех пользователей свой новый сервис голосовых чатов Spaces. Его хотят открыть уже к апрелю.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании .

Сейчас этот сервис находится на стадии тестирования. Судя по видеоролику, опубликованному Twitter в тот же день, Spaces будет интегрирован в сеть микроблогов.

Пользователи смогут присоединяться к чужим аудиочатам или запускать свои обсуждения, ограничивая круг людей, которые могут в них участвовать. Таким образом, Spaces будет конкурировать с приложением Clubhouse.

Clubhouse - соцсеть, состоящая исключительно из голосовых чатов, где пользователи создают "комнаты" для обсуждения различных тем. Еще одна особенность Clubhouse - возможность получить доступ к сервису только по приглашению одного из пользователей.