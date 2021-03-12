Аналог Clubhouse: в Twitter показали новий голосовий сервіс

Зараз цей сервіс знаходиться на стадії тестування. Судячи з відео, опублікованому Twitter в той же день, Spaces буде інтегрований у мережу мікроблогів.

we're working on something we think you'll love — Twitter Spaces!



Still in test mode but rolling out soon. Here's a peek at what everybody's talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp — Twitter (@Twitter) March 11, 2021

Користувачі зможуть приєднуватися до чужих аудиочатів або запускати свої обговорення, обмежуючи коло людей, які можуть брати в них участь. Таким чином, Spaces буде конкурувати з додатком Clubhouse.

Clubhouse - соцмережа, яка складається виключно з голосових чатів, де користувачі створюють "кімнати" для обговорення різних тем. Ще одна особливість Clubhouse - можливість отримати доступ до сервісу тільки за запрошенням одного з користувачів.