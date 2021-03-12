Аналог Clubhouse: в Twitter показали новий голосовий сервіс

Мережа мікроблогів Twitter планує запустити для всіх користувачів свій новий сервіс голосових чатів Spaces. Його хочуть відкрити вже до квітня.
Зараз цей сервіс знаходиться на стадії тестування. Судячи з відео, опублікованому Twitter в той же день, Spaces буде інтегрований у мережу мікроблогів.
we're working on something we think you'll love — Twitter Spaces!— Twitter (@Twitter) March 11, 2021
Still in test mode but rolling out soon. Here's a peek at what everybody's talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp
Користувачі зможуть приєднуватися до чужих аудиочатів або запускати свої обговорення, обмежуючи коло людей, які можуть брати в них участь. Таким чином, Spaces буде конкурувати з додатком Clubhouse.
Clubhouse - соцмережа, яка складається виключно з голосових чатів, де користувачі створюють "кімнати" для обговорення різних тем. Ще одна особливість Clubhouse - можливість отримати доступ до сервісу тільки за запрошенням одного з користувачів.
Нагадаємо, засновник Twitter Джек Дорсі виставив на аукціон першу публікацію в історії соціальної мережі. Це його твіт, який був зроблений 21 березня 2006 року.
Крім того, Twitter вирішив позначати повідомлення з неправдивою інформацією про вакцини від коронавірусу.