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В анализах Порошенко не обнаружили психоактивных веществ

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 10:11
В анализах Порошенко не обнаружили психоактивных веществ
Фото: Владимир Яровой (РБК-Украина)

Предварительные данные экспресс-анализа обнародовали сразу после обследования

В анализах президента Украины Петра Порошенко, которые он сдал на НСК "Олимийський" перед дебатами с Владимиром Зеленским, не обнаружено психоактивных веществ. Об этом на брифинге сказал главный врач городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый, передает корреспондент РБК-Украина.

Яровой рассказал, что Порошенко были отобраны кровь, моча, волосы  и лимфатические фолликулы.

"Никаких психоактивных веществ выявлено не было, в течение ближайших двух часов будет возможность провести более содержательное обследование", - отметил он.

Ярый сообщил, что через два часа после проведения анализа будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови.

"И более длительный срок занимает процедура обследования волос и лимфатических фолликул. По предварительной информации может длиться даже до двух недель", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина утром 5 апреля Петр Порошенко сдал анализы в медицинском пункте на НСК "Олимпийский". Порошенко согласился на обнародование только тех результатов анализов, которые касаются наличия в организме алкоголя и наркотиков.

Исследование анализов проводится четырьмя клиниками Киева: "Борис", "Медиком", Больница скорой медицинской помощи и Наркологическая больница города.

Напомним, сегодня утром Владимир Зеленский в рамках подготовки к дебатам с Петром Порошенко  сдал анализ крови в клинике "Евролаб". По его словам, результаты будут готовы через три дня.

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