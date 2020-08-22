В анализах Навального обнаружили алкоголь и кофеин

В анализах российского оппозиционера Алексея Навального врачи обнаружили алкоголь и кофеин. Также на его одежде и руках обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, который используется в промышленной химии.

Об этом сообщили врачи Омской области, передает РИА Новости.

"Можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин", - сообщили медики.

При этом в Минздраве добавили, что у пациента наблюдается умеренная положительная динамика.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву, после чего лайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. Сейчас он находится на лечении в Германии.

Предполагается, что Алексея Навального отравили, однако российские медики опровергают такую вероятность.

Ранее сообщалось, что после перелета состояние Навального остается стабильным.

Кроме того, врачи полагают, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ.