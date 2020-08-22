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В аналізах Навального виявили алкоголь і кофеїн

Омськ, Субота 22 серпня 2020 16:09
В аналізах Навального виявили алкоголь і кофеїн
Фото: Олексій Навальний (facebook.com navalny)
Автор: РБК-Україна

За словами лікарів, у Олексія Навального спостерігається помірна позитивна динаміка

В аналізах російського опозиціонера Олексія Навального лікарі виявили алкоголь і кофеїн. Також на його одязі і руках виявлено 2-этилгексил дифеніл фосфат, який використовується в промисловій хімії.

Про це повідомили лікарі Омської області, передає РИА Новости.

"Можна сказати точно, що оксибутирати, барбітурати, стрихнін, судомні або синтетичні отрути не виявлені. У сечі виявлено алкоголь і кофеїн", - повідомили медики.

При цьому в МОЗ додали, що у пацієнта спостерігається помірна позитивна динаміка.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву, після чого лайнер екстрено приземлився в Омську. Після цього опозиціонера госпіталізували вже без свідомості. Він перебував у реанімації з підключеним апаратом ШВЛ. Зараз він знаходиться на лікуванні в Німеччині.

Передбачається, що Олексія Навального отруїли, однак російські медики спростовують таку ймовірність.

Раніше повідомлялося, що після перельоту стан Навального залишається стабільним.

Крім того, лікарі вважають, що Навальний впав у кому через порушення обміну речовин.

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