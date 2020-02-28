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Аналитики ждут давления коронавируса на курс гривны

Новости » Экономика     28.02.2020 - 16:00
Аналитики ждут давления коронавируса на курс гривны
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

В среднесрочной перспективе национальная валюта Украины может пострадать

Эпидемия коронавируса Covid-19, которая стремительно распространяется по миру, уже оказывает влияние на глобальные рынки, и может привести к росту курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Как отметил аналитик, из-за эпидемии инвесторы уходят из облигаций развивающихся стран, дешевеет сырье, в частности, металлы, руда, зерно.

"В среднесрочной перспективе это окажет определенное давление на гривну. Но речь о ее интенсивном сильном падении не идет. Кроме того, есть и позитив в виде снижения мировых цен на энергоносители", - отметил он.

Иосуб предположил, что, вероятно, на ближайших аукционах Минфин пойдет на некоторое увеличение доходности по ОВГЗ, чтобы удержать инвесторов, "но вряд ли доходность вырастет больше чем на 100 б.п.".

Как сообщало РБК-Украина, мировые рынки акций потеряли за неделю 5 трлн в долларов капитализации под угрозой мировой рецессии из-за распространения коронавируса.Неделя была худшей для рынков после мирового финансового кризиса 2008 года

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.

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Темы: Курс доллара
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