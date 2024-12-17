Аналітики спрогнозували, коли долар зросте до 46 гривень

Як зазначається в огляді, обмінний курс гривні зараз повністю залежить від бачення НБУ його оптимального рівня, ринкові чинники мають дуже обмежений вплив на курсоутворення.

Зокрема під час війни міцність курсу гривні - це похідна двох факторів: 1) бажання НБУ підтримувати гривню та 2) достатності його ресурсів для цього.

Аналітики відзначають, що достатність ресурсів не викликає питань завдяки щедрій фінансовій допомозі, яку Україна отримує від донорів, починаючи з лютого 2022 року. Достатність фондування також гарантована й на 2025 рік - його вистачить для проведення інтервенцій НБУ в необхідних обсягах. З урахуванням цього курс гривні буде визначатися виключно дискреційними рішеннями НБУ.

"Ми вважаємо, що НБУ продовжить поступово послаблювати курс", - йдеться в огляді.

Послаблення гривні, ймовірно, буде мінімальним протягом першого півріччя 2025, адже НБУ прагнутиме не створювати нові проінфляційні ризики. Проте після того, як інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2025, НБУ може дозволити стрімкіше послаблення гривні, прогнозують аналітики.

"Загалом ми бачимо девальвацію за результатами повного року не більше ніж на 10%, а курс наприкінці наступного грудня дещо нижчим ніж 46 грн/долар", - йдеться в огляді.

Курс в бюджеті

У бюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар. У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :

2025 року до 45,0 гривень (45,6 на грудень),

2026 року до 46,5 гривень (45,9 на грудень),

2027 року до 46,4 гривні (46,2 на грудень).

Проте цифри бюджету не є ані прогнозом, ані орієнтиром для НБУ, який відповідає Україні за валютно-курсову політику.