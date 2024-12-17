Аналитики спрогнозировали, когда доллар вырастет до 46 гривен

Как отмечается в обзоре, обменный курс гривны сейчас полностью зависит от видения НБУ его оптимального уровня, рыночные факторы имеют очень ограниченное влияние на курсообразование.

В частности во время войны крепость курса гривны - это производная двух факторов: 1) желания НБУ поддерживать гривну и 2) достаточности его ресурсов для этого.

Аналитики отмечают, что достаточность ресурсов не вызывает вопросов благодаря щедрой финансовой помощи, которую Украина получает от доноров, начиная с февраля 2022 года. Достаточность фондирования также гарантирована и на 2025 год - его хватит для проведения интервенций НБУ в необходимых объемах. С учетом этого курс гривны будет определяться исключительно дискреционными решениями НБУ.

"Мы считаем, что НБУ продолжит постепенно ослаблять курс", - говорится в обзоре.

Ослабление гривны, вероятно, будет минимальным в течение первого полугодия 2025 года, ведь НБУ будет стремиться не создавать новые проинфляционные риски. Однако после того, как инфляция начнет замедляться во втором полугодии 2025 года, НБУ может позволить стремительное ослабление гривны, прогнозируют аналитики.

"В целом мы видим девальвацию по результатам полного года не более чем на 10%, а курс в конце следующего декабря несколько ниже 46 грн/доллар", - говорится в обзоре.

Курс в бюджете

В бюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар. В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

2025 года до 45,0 гривен (45,6 на декабрь),

2026 года до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),

2027 года до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

Однако цифры бюджета не являются ни прогнозом, ни ориентиром для НБУ, который отвечает Украине за валютно-курсовую политику.