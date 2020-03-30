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Аналитики спрогнозировали курс доллара в случае получения помощи МВФ

Новости » Финансовый кризис 2020     30.03.2020 - 14:16
Аналитики спрогнозировали курс доллара в случае получения помощи МВФ
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара может сохраниться на текущем уровне, если Украина получит помощь МВФ

Ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"На сейчас ясно, что выделения декларируемых президентом 10 млрд долларов хватит для стабилизации экономики", - сказал он.

По его словам, в этом случае снижение курса замедлится и на рынок придет стабилизация.

"В этот период мы сможем наблюдать курс на уровне в 28 гривен. Любое промедление и спекуляции будут давить на курс дальше", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров Украины 29 марта обновил макропрогноз на 2020 год и заложил в нем курс на уровне 29,5 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт. По его словам, после одобрения Радой двух законов Украина получит поддержку международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов.

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Темы: Курс доллара
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