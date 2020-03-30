Аналітики спрогнозували курс долара у разі отримання допомоги МВФ

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара може зберегтися на поточному рівні, якщо Україна отримає допомогу МВФ

Ситуація на валютному ринку і курс долара будуть залежати від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"Зараз ясно, щовиділення декларованих президентом 10 млрд доларів вистачить для стабілізації економіки", - сказав він.

За його словами, в цьому випадку зниження курсу сповільниться і на ринок прийде стабілізація.

"У цей період ми зможемо спостерігати курс на рівні 28 гривень. Будь-яке зволікання і спекуляції будуть тиснути на курс далі", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 29 березня оновив макропрогноз на 2020 рік і заклав у ньому курс на рівні 29,5 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки і дефолт. За його словами, після схвалення Радою двох законів Україна отримає підтримку міжнародних фінансових партнерів в розмірі не менше 10 млрд доларів.