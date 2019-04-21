Аналитики спрогнозировали курс доллара после выборов

В течение первой недели после президентских выборов ожидается умеренный рост курса доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,1 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 27,0/27,2 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, в последнюю предвыборную неделю валюта показала достаточно умеренную динамику.

"Наиболее вероятный исход голосования, если ориентироваться на данные соцопросов, не станет сюрпризом для рынка. Примечательно, что в пятницу, последний рабочий день перед голосованием, доллар на межбанке и наличный в банках показал разную динамику: безнал немного снижался, а нал дорожал", - отметил Иосуб.

В частности, за минувшую неделю, предшествующую второму туру голосования на президентских выборах, доллар вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,02-0,7%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,83 грн до 26,84 грн (+0,02%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,700/26,735 до 26,810/26,850 (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,69/26,94 до 26,84/27,14 (+0,6%/+0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,1% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой, напомнил, старший аналитик Альпари.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка". Глава НБУ Яков Смолий на заседании СНБО заявил то том, что после суда на валютном рынке наблюдается падение национальной валюты.

В то же время глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин отметил, то события вокруг "ПриватБанка" существенно на курс не повлияли. По его мнению, решение суда не будет иметь существенного влияния ни на состояние экономики Украины, ни на работу банковской системы, а нынешняя реакция финансовых рынков на событие является временной.