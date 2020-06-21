Аналитики спрогнозировали курс доллара на неделю

На следующей неделе курс доллара будет торговаться около отметки 26,7/26,9 гривен. Заметные изменения курса не ожидаются.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне изменился незначительно и по-разному на различных сегментах валютного рынка. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара вырос с 26,60 до 26,76 грн (+0,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 26,75/26,78 до 26,72/26,74 (-0,1%/-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,58/26,81 до 26,63/26,83 (+0,2%/+0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Аналитик отметил, что разнонаправленные и незначительные колебания свидетельствуют о том, что курс нашел свое временное равновесие вблизи текущих уровней. Ожидается, что курс в краткосрочной перспективе сохранится около нынешних значений. Дополнительным аргументом в пользу этой версии является сужение спреда между курсами покупки и продажи на наличном рынке. Это свидетельствует о достаточности ликвидности как на стороне покупателей, так и продавцов валюты.

"На ближайшую неделю мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн", - добавил Иосуб.

Напомним, Национальный банк Украины на 22 июня 2020 года установил официальный курс на отметке 26,72 гривен за доллар.

Отметим, объем внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн гривен, государство выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям государства.