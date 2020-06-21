Аналітики спрогнозували курс долара на тиждень

Наступного тижня курс долара буде торгуватися близько позначки 26,7/26,9 гривень. Помітні зміни курсу не очікуються.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні змінився незначно і по-різному на різних сегментах валютного ринку. Зокрема, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара виріс з 26,60 до 26,76 грн (+0,6%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку за цей же час знизилися з 26,75/26,78 до 26,72/26,74 (-0,1%/-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 26,58/26,81 до 26,63/26,83 (+0,2%/+0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,9% до 0,8% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Аналітик зазначив, що різноспрямовані та незначні коливання свідчать про те, що курс знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних рівнів. Очікується, що курс в короткостроковій перспективі збережеться близько нинішніх значень. Додатковим аргументом на користь цієї версії є звуження спреду між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку. Це свідчить про достатність ліквідності як на стороні покупців, так і продавців валюти.

"На найближчий тиждень ми не очікуємо помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,7/26,9 грн", - додав Іосуб.

Нагадаємо, Національний банк України на 22 червня 2020 року встановив офіційний курс на позначці 26,72 гривень за долар.

Зазначимо, обсяг зовнішнього боргу України становить 1 трлн 83 млн гривень, держава виконує плани по внутрішніх та зовнішніх запозичень держави.