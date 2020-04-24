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НБУ сократил покупку валюты на межбанке до минимума

Новости » Экономика     24.04.2020 - 17:35
НБУ сократил покупку валюты на межбанке до минимума
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рынок балансируется без участи центробанка

Национальный банк Украины в течение недели 21-24 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 28,6 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, чистая покупка сократилась до 28,6 млн долларов по сравнению с 67,5 млн долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1 953,8 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 839,3 млн долларов.

НБУ сократил покупку валюты на межбанке до минимума

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов. За месяц НБУ купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.

Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы. Национальный банк Украины в течение недели 6-10 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 327,70 млн долларов и продал 44,50 млн долларов. В течение недели 13-17 апреля НБУ купил 67,5 млн долларов.

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Темы: Курс доллара
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