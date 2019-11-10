Аналитики прогнозируют рост курса доллара на следующей неделе

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари

"На будущую неделю мы можем увидеть небольшую корректировку доллара до отметок прошлой недели на уровне в 25,00", - сообщил он.

Как отметил аналитик, на этой неделе гривна улучшила свои позиции по всему спектру рынка. Национальная валюта смогла укрепиться на 50 копеек к доллару и 70 копеек в отношении евро. Помог им в этом Минфин, который провел размещения новых облигаций. За счет этого и был сформирован спрос на гривну, который и позволит ей укрепиться на данные значения. При этом гривна смогла улучшить позиции во всех спектрах рынка.

"На ближайшей неделе не стоит ожидать улучшения ситуации на рынке и роста спроса на гривну. На аукционе по продаже ОВГЗ будут размещаться долларовые бумаги, в связи с этим спрос на гривну будет более низким. При отсутствии драйверов для роста наша валюта будет оставаться на текущих отметках", - отметил он.

Пархоменко добавил, что "если ситуация с МВФ будет более ясной, у нас будет потенциал для укрепления гривны, но на ближайшую неделю таких встреч не намечается".

Напомним, по данным НБУ, в октябре 2019 года на валютном рынке Украины наблюдалось превышение предложения валюты над спросом.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.