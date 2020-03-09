Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до 20 долларов, - Bloomberg

На фоне паники на нефтяном рынке, вызванной срывом сделки ОПЕК+ и резким падением цен на нефть, котировки в ближайшее время могут снизиться до 20 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад аналитиков ведущего банка Goldman Sachs.

В докладе Goldman Sachs говорится, что нефтяная война, которую развязали ОПЕК и Россия, может подтолкнуть цены на нефть к падению до 20 долларов за баррель. По мнению аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина, нынешняя ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Предполагается, что теперь производители дешевой нефти будут наращивать поставки, чтобы заставить страны с высокими затратами на добычу снизить ее объемы.

Отметим, мировые рынки уже резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно просели ценные бумаги российских компаний.