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Аналітики прогнозують падіння курсу долара нижче 24 гривень

Новини » Економіка     25.11.2019 - 16:43
Аналітики прогнозують падіння курсу долара нижче 24 гривень
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Психологічний рівень може не встояти

Курс долара на поточному тижні може впасти нижче 24 гривень. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, після активного недавнього зниження, з позаминулої п'ятниці до минулого четвер курс долара на міжбанку стабілізувався в діапазоні 24,15-24,20 грн. Зниженню долара заважала купівля Нацбанком валюти на ринку.

"Але в минулу п'ятницю (22 листопада) регулятор, схоже, здригнувся, і долар відновив своє зниження, яке продовжилося і в понеділок. У результаті, котирування на міжбанку опустилися до 24,04/24,06", - додав він.

Як підкреслив аналітик, НБУ неодноразово запевняв, що його присутність на ринку не повинна заважати ринковими трендами (у цьому випадку - на зниження долара) і він не збирається захищати ті чи інші рівні.

"Саме тому найближчим часом рівень 24 гривні за долар може не встояти. До речі, у другій половині дня понеділка у багатьох банках курс покупки долара вже опустився нижче 24 грн", - повідомив він.

На цьому тижні очікується незначне зниження курсу долара до гривні. "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн", - сказав Іосуб.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,05 гривень за долар. Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 30 вересня - 24,08 гривень за долар. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 23,93 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 18-22 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 120,00 млн доларів, що на 71,80 млн доларів менше, ніж тижнем раніше (180,2 млн доларів)..

Курс долара впав до мінімуму за майже чотири роки Курс долара впав до рівня 24 гривні
Теми: Курс долара
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