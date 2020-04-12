Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,60 до 27,26 грн (-1,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,42/27,46 до 27,09/27,13 (-1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,19/27,68 до 27,09/27,47 (-0,3%/-0,7%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,8% до 1,4% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 6-10 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 327,70 млн долларов и продал 44,50 млн долларов. Таким образом, чистая покупка выросла до 283,2 млн долларов по сравнению с 248,0 млн долларов неделей ранее.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов. Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы.