Аналитики пояснили снижение курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара в ближайшую неделю будет умеренно снижаться

На ближайшей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне в связи с необходимостью налоговых выплат. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн", - сообщил он.

Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара на межбанке снижался лишь дважды, в минувшую пятницу и в среду, но и этого хватило, чтобы по итогам недели американская валюта подешевела.

"На настроения участников валютного рынка все сильнее сказывается приближающаяся налоговая неделя, когда компаниям, "сидящим на валюте", понадобится гривна, и они будут вынуждены валюту продавать", - добавил он.

На минувшей неделе, с прошлой среды, запаздывающий официальный курс доллара к гривне еще рос, а на других сегментах валютного рынка он снизился на 0,2-0,6%, напомнил аналитик.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,02 грн до 28,17 грн (+0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 28,130/28,165 до 27,980/28,010 (-0,5%/-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,92/28,23 до 27,86/28,13 (-0,2%/-0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, средневзвешенный курс гривны по операциям с наличными долларами за 2018 год вырос: в продаже на 1,03% с 2760,73 за 100 долларов до 2789,29, в покупке - на 0,94% с 2744,07 до 2769,92.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 16 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 28,03 грн/доллар, курс в покупке до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек 32,98 гривен за евро.