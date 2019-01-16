Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова упал уровня до 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 28,03 грн/доллар, курс в покупке до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек 32,98 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0000 - 28,0300 грн/доллар, евро 31,9564 - 31,9878 грн/евро, российский рубль 0,4198 - 0,4204 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0000 28,0300

EUR/UAH 31,9564 31,9878

RUB/UAH 0,4198 0,4204

Напомним, 15 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0700 - 28,1000 грн/доллар, евро 32,1289 - 32,1576 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4194 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,16 грн/доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 2816,6809 гривен за 100 долларов (+14,3135 гривен).