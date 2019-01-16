Аналітики пояснили зниження курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара в найближчий тиждень буде помірно знижуватися

Найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні в зв'язку з необхідністю податкових виплат. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн", - повідомив він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара на міжбанку знижувався лише двічі, в минулу п'ятницю і в середу, але і цього вистачило, щоб за підсумками тижня американська валюта подешевшала.

"На настрої учасників валютного ринку все сильніше позначається наближається податковий тиждень, коли компаніям, які "сидить на валюті", знадобиться гривня, і вони будуть змушені продавати валюту", - додав він.

На минулому тижні, з минулої середи, офіційний курс долара до гривні ще ріс, а на інших сегментах валютного ринку він знизився на 0,2-0,6%, нагадав аналітик.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,02 грн до 28,17 грн (+0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,130/28,165 до 27,980/28,010 (-0,5%/-0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,92/28,23 до 27,86/28,13 (-0,2%/-0,4%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,1% до 1,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, середньозважений курс гривні за операціями з готівковими доларами за 2018 рік зріс: у продажу на 1,03% з 2760,73 за 100 доларів до 2789,29, купівлі - на 0,94% з 2744,07 до 2769,92.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 16 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 28,03 грн/долар, курс купівлі до 28,00 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок 32,98 гривень за євро.