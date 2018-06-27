Аналитики ожидают умеренного снижения курса доллара на следующей неделе

Курс не превысит 26,20 гривны за доллар

На ближайшую неделю аналитики ожидают умеренное снижение курса доллара к гривне за счет вероятной его коррекции на мировых рынках. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Вадим Иосуб, старший аналитик компании "Альпари".

По его словам, безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,2 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,9/26,1 гривны.

"Текущая рабочая неделя будет короткой из-за праздников, а в начале следующей недели гривна отыграет события, которые произойдут на мировых рынках, пока локальный рынок будет закрыт", - отметил аналитик.

Согласно мониторингу "Альпари", на минувшей неделе, с прошлой среды, доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,0%.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,45 гривны до 26,19 гривны, или на 1,0%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 26,48 гривны до 26,33 гривны, или на 0,6%.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,18/26,45 до 26,05/26,28. Таким образом, покупка снизилась на 0,5%, а продажа – на 0,6%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого снижения продажи по сравнению с покупкой.

Национальный банк Украины объяснил снижение покупательной способности гривны с 1996 года в 14 раз кризисными периодами, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции. По данным НБУ, наибольшее падение покупательной способности гривны пришлось на кризисные периоды, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции. Именно в 1996, 1998-2000, 2004 и 2008 годах гривна потеряла большую часть своей первоначальной покупательской способности. Регулятор заявляет, что переход к новому монетарному режиму уже позволил снизить инфляцию, как в сравнении с кризисными показателями 2014-2015 годов, так и со средними показателями 1996-2013 годов. В дальнейшем целью монетарной политики НБУ является снижение инфляции до среднесрочной цели в 5% и удержание ее на этом уровне.

Напомним, S&P прогнозирует девальвацию гривны до 30,50 грн/доллар в 2020 году.