Аналітики очікують помірного зниження курсу долара наступного тижня

Курс не перевищить 26,20 гривні за долар

На найближчий тиждень аналітики очікують помірне зниження курсу долара до гривні за рахунок вірогідного його корекції на світових ринках. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Вадим Іосуб, старший аналітик компанії "Альпарі".

За його словами, безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,2 гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,9/26,1 гривні.

"Поточна робоча тиждень буде коротким з-за свят, а на початку наступного тижня гривня відіграє події, які відбудуться на світових ринках, поки локальний ринок буде закритий", - зазначив аналітик.

Згідно з моніторингом "Альпарі", на минулому тижні, з минулої середи, долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,0%.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,45 гривні до 26,19 гривні, або на 1,0%. Середньозважений курс долара на міжбанку, за даними регулятора, за цей же час знизився з 26,48 гривні до 26,33 гривні, або на 0,6%.

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,18/26,45 до 26,05/26,28. Таким чином, купівля знизилася на 0,5%, а продаж – на 0,6%. При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження продажу в порівнянні з покупкою.

Національний банк України пояснив зниження купівельної спроможності гривні з 1996 року в 14 разів кризовими періодами, які супроводжувалися сплесками девальвації і інфляції. За даними НБУ, найбільше падіння купівельної спроможності гривні довелося на кризові періоди, які супроводжувалися сплесками девальвації та інфляції. Саме в 1996, 1998-2000, 2004 і 2008 роках гривня втратила більшу частину своєї первісної купівельної спроможності. Регулятор заявляє, що перехід до нового монетарного режиму вже дозволив знизити інфляцію, як у порівнянні з кризовими показниками 2014-2015 років, так і з середніми показниками 1996-2013 років. В подальшому метою монетарної політики НБУ є зниження інфляції до середньострокової цілі до 5% і утримання її на цьому рівні.

Нагадаємо, S&P прогнозує девальвацію гривні до 30,50 грн/долар в 2020 році.