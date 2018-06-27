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Аналітики очікують помірного зниження курсу долара наступного тижня

НовиниФінанси    27.06.2018 - 14:15
Фото: ілюстративне фото
Фото: ілюстративне фото

Курс не перевищить 26,20 гривні за долар

На найближчий тиждень аналітики очікують помірне зниження курсу долара до гривні за рахунок вірогідного його корекції на світових ринках. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Вадим Іосуб, старший аналітик компанії "Альпарі".

За його словами, безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,2 гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,9/26,1 гривні.

"Поточна робоча тиждень буде коротким з-за свят, а на початку наступного тижня гривня відіграє події, які відбудуться на світових ринках, поки локальний ринок буде закритий", - зазначив аналітик.

Згідно з моніторингом "Альпарі", на минулому тижні, з минулої середи, долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,0%.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,45 гривні до 26,19 гривні, або на 1,0%. Середньозважений курс долара на міжбанку, за даними регулятора, за цей же час знизився з 26,48 гривні до 26,33 гривні, або на 0,6%.

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,18/26,45 до 26,05/26,28. Таким чином, купівля знизилася на 0,5%, а продаж – на 0,6%. При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження продажу в порівнянні з покупкою.

Національний банк України пояснив зниження купівельної спроможності гривні з 1996 року в 14 разів кризовими періодами, які супроводжувалися сплесками девальвації і інфляції. За даними НБУ, найбільше падіння купівельної спроможності гривні довелося на кризові періоди, які супроводжувалися сплесками девальвації та інфляції. Саме в 1996, 1998-2000, 2004 і 2008 роках гривня втратила більшу частину своєї первісної купівельної спроможності. Регулятор заявляє, що перехід до нового монетарного режиму вже дозволив знизити інфляцію, як у порівнянні з кризовими показниками 2014-2015 років, так і з середніми показниками 1996-2013 років. В подальшому метою монетарної політики НБУ є зниження інфляції до середньострокової цілі до 5% і утримання її на цьому рівні.

Нагадаємо, S&P прогнозує девальвацію гривні до 30,50 грн/долар в 2020 році.

Курс долара на міжбанку о 12:45 збільшився до 26,37 грн/долар Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,29 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: прогноз, аналитики, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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