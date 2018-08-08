С прошлой среды официальный курс доллара вырос до 27,02 гривен

На ближайшей неделе аналитики ожидают умеренного роста курса доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

По данным аналитиков, на минувшей неделе, с прошлой среды, доллар умеренно вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,6%.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара, устанавливаемый Нацбанком, вырос с 26,87 грн до 27,02 грн, или на 0,6%. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным Укрдилинга, за это же время выросло с 26,985/27,000 до 26,990/27,030 (+0,1%).

Также аналитики сообщают, что средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,81/27,11 до 26,92/27,23. Таким образом, покупка выросла на 0,4%, а продажа - на 0,5%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,1% до 1,2% за счет более быстрого роста продажи по сравнению с покупкой.

"На ближайшей неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара. На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,0-27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,4 грн", - отметил Иосуб.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что справочное значение курса доллара на 8 августа снизилось до 26,95 гривен за доллар.