З минулої середи офіційний курс долара виріс до 27,02 гривень

На найближчому тижні аналітики очікують помірного зростання курсу долара. Про це в коментарі РБК-Україна розповів старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

За даними аналітиків, на минулому тижні, з минулої середи, долар помірно зріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,6%.

Так, з минулої середи офіційний курс долара, встановлений Нацбанком, виріс з 26,87 грн до 27,02 грн, або на 0,6%. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними Укрділінгу, за цей же час зросла з 26,985/27,000 до 26,990/27,030 (+0,1%).

Також аналітики повідомляють, що середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,81/27,11 до 26,92/27,23. Таким чином, купівля зросла на 0,4%, а продаж - на 0,5%. При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 1,1% до 1,2% за рахунок більш швидкого зростання продажу порівняно з купівлею.

"Найближчого тижня ми очікуємо помірного зростання курсу долара. На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 27,0-27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,4 грн", - зазначив Іосуб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що довідкове значення курсу долара на 8 серпня знизилося до 26,95 гривень за долар.