Курс доллара на межбанке поднялся до 27,04 гривен/доллар

Курс евро в продаже на межбанке снизился 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 14:45 8 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился и составляет 27,04 грн/долл, курс в покупке составил 27,00 грн/долл. Курс евро в продаже снизился 5 копеек - до 31,33 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,9400 - 26,9700 грн/доллар, евро 31,2961 - 31,3283 грн/евро, российский рубль 0,4238 - 0,4246 грн/рубль.

По состоянию на 14:45 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,0000 27,0400

EUR/UAH 31,2768 31,3231

RUB/UAH 0,4169 0,4178

Напомним, 7 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0350 грн/долл, евро 31,3393 - 31,3714 грн/евро, российский рубль 0,4254 - 0,4262 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 8 августа 2018 года усилил курс гривны по отношению к американскому доллару до 27,02 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2702,1054 гривны за 100 долларов (-29,0672);

3134, 9827 гривны за 100 евро (+3,1677).