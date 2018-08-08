Справочный курс доллара опустился до 26,95 гривен за доллар

Национальный банк понизил справочный курс доллара на 7 копеек

Справочное значение курса доллара на 8 августа понизилось до 26,95 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9557 гривен за доллар. Это на 7 копеек ниже справочного курса, установленного 7 августа (27,0253 гривен за доллар).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 13 копеек - до 27,19 гривен за доллар. В то же время наличный курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 31,69 гривен за доллар.

Отметим, на открытии межбанковского рынка курс доллара в продаже опустился ниже 27 гривен/доллар. В частности, торги по доллару начались в диапазоне 26,9400 - 26,9700 грн/доллар, евро 31,2961 - 31,3283 грн/евро, российский рубль 0,4238 - 0,4246 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 8 августа 2018 года усилил курс гривны по отношению к американскому доллару до 27,02 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2702,1054 гривны за 100 долларов (-29,0672);

3134, 9827 гривны за 100 евро (+3,1677).